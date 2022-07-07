Зростання акцій і фунта: як британський ринок відреагував на відставку Джонсона
Курс фунта стерлінгів зміцнився на 0,6% до $1,1994, а біржовий індекс FTSE 250 зріс на 0,9% на тлі новин про відставку глави британського уряду Бориса Джонсона.
Про це пише Bloomberg.
Реакція ринку була позитивною - курс фунта наблизився до 1,20 долара. Індекс FTSE 100 зріс разом з іншими світовими фондовими індексами.
"Фунт стерлінгів цього року вже впав на 11% і все більше залежить від глобальних ризикових настроїв. Інвестори більше стурбовані напрямком політики Банку Англії, а не тим, хто очолює уряд на Даунінг-стріт", - пише агентство.
"Я не вірю, що ця відставка матиме великий вплив на ринки", - сказав Майкл Кеуш, менеджер в Bellevue Asset Management.
"Це, безумовно, приносить додаткову невизначеність, але в загальному плані, з усією справжньою великою невизначеністю навколо, я не думаю, що це сильно вплине на ринки", - додав він.
Інші опитані інвестори вважають, що відставка Джонсона може сприятливо позначитися на вартості британських активів, які перебували під тиском через високу інфляцію в країні, послаблення економіки та політичну невизначеність.
"Валютні ринки сподіваються, що будь-який новий лідер прагнутиме відновити єдність партії і дозволить Торі управляти економікою ефективніше в період зростання вартості життя", - заявили в Credit Agricole.
Водночас деякі інвестори вважають, що зміцнення фунта носить короткочасний характер.
"Фунт зростає на новинах про відставку Бориса - і це дивно", - заявив Джордан Рочестер, валютний стратег інвестбанку Nomura.
За його словами, поки неясно, який імпульс економіці може дати наступний прем'єр.
Нагадаємо:
Глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут