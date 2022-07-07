Зростання акцій і фунта: як британський ринок відреагував на відставку Джонсона

Курс фунта стерлінгів зміцнився на 0,6% до $1,1994, а біржовий індекс FTSE 250 зріс на 0,9% на тлі новин про відставку глави британського уряду Бориса Джонсона.

Про це пише Bloomberg.

Реакція ринку була позитивною - курс фунта наблизився до 1,20 долара. Індекс FTSE 100 зріс разом з іншими світовими фондовими індексами.

"Фунт стерлінгів цього року вже впав на 11% і все більше залежить від глобальних ризикових настроїв. Інвестори більше стурбовані напрямком політики Банку Англії, а не тим, хто очолює уряд на Даунінг-стріт", - пише агентство.

"Я не вірю, що ця відставка матиме великий вплив на ринки", - сказав Майкл Кеуш, менеджер в Bellevue Asset Management.

"Це, безумовно, приносить додаткову невизначеність, але в загальному плані, з усією справжньою великою невизначеністю навколо, я не думаю, що це сильно вплине на ринки", - додав він.

Інші опитані інвестори вважають, що відставка Джонсона може сприятливо позначитися на вартості британських активів, які перебували під тиском через високу інфляцію в країні, послаблення економіки та політичну невизначеність.

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"Валютні ринки сподіваються, що будь-який новий лідер прагнутиме відновити єдність партії і дозволить Торі управляти економікою ефективніше в період зростання вартості життя", - заявили в Credit Agricole.

Водночас деякі інвестори вважають, що зміцнення фунта носить короткочасний характер.

"Фунт зростає на новинах про відставку Бориса - і це дивно", - заявив Джордан Рочестер, валютний стратег інвестбанку Nomura.

За його словами, поки неясно, який імпульс економіці може дати наступний прем'єр.

Нагадаємо:

Глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Економічна правда