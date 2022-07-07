Митний безвіз з ЄС запрацює до кінця року – Мінфін

Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), яку називають "митним безвізом" – уряд очікує, що міжнародне застосування розпочнеться наприкінці цього року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Разом із цим Україну запросили до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Рішення прийнято за результатами розгляду висновків фінальної Оціночної місії Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії.

"Митний безвіз" дозволить українському бізнесу користуватися такими спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Очікується, що розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року. Для цього парламент має ухвалити законопроєкт № 7420, який у червні було прийнято у першому читанні, законопроєкти про приєднання до двох конвенцій, та здійснити всі відповідні міжнародні процедури.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS – це важливий крок майбутнього членства України в ЄС.

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Нагадуємо:

Нещодавно Україна завершила міжнародне тестування національного застосунку NCTS, що підтвердило технічну готовність приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Україна вже майже виконала пʼять запланованих "безвізів", причому енергетичний, торговельний та транспортний вже виконано, а митний очікується протягом літа.