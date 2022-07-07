Уряд скасував критичний імпорт товарів – нардеп

Кабінет міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту - для імпорту послуг обмеження ще продовжують діяти в частковому обсязі.

Про це повідомив у Telegram нардеп, перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Кабмін скасував критичний імпорт на товари. Але для імпорту послуг обмеження ще продовжують діяти в частковому обсязі", - написав нардеп.

Нагадаємо:

21 червня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня). Документ створив підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту.

30 червня закон підписав президент Володимир Зеленський, із 1 липня він набув чинності у повному обсязі.

У Міністерстві економіки порахували, що повернення мита та податку на додану вартість на імпортні товари збільшать щомісячні доходи бюджету на 3,5 млрд грн.

ВІДЕО ДНЯ

У НБУ заявляли, що ухвалення цього закону створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту.

Він був створений, аби стримати відплив валюти за кордон в умовах війни - фактично, діяла заборона імпорту всіх товарів за винятком тих, що містилися у цьому переліку.

Проте список товарів критичного імпорту переглядався в бік збільшення 18 разів, оскільки цього потребував український бізнес, який відновлював виробництво.

"Сьогодні список товарів критичного імпорту містить близько 90% від усіх товарних категорій", - пояснювали в НБУ.

Читайте також:

Довоєнні податки та мита повертаються. Які пільги хоче порізати уряд і чому?

Економічна правда