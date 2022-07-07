Уряд скасував критичний імпорт товарів – нардеп
Кабінет міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту - для імпорту послуг обмеження ще продовжують діяти в частковому обсязі.
Про це повідомив у Telegram нардеп, перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.
"Кабмін скасував критичний імпорт на товари. Але для імпорту послуг обмеження ще продовжують діяти в частковому обсязі", - написав нардеп.
Нагадаємо:
21 червня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня). Документ створив підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту.
30 червня закон підписав президент Володимир Зеленський, із 1 липня він набув чинності у повному обсязі.
У Міністерстві економіки порахували, що повернення мита та податку на додану вартість на імпортні товари збільшать щомісячні доходи бюджету на 3,5 млрд грн.
У НБУ заявляли, що ухвалення цього закону створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту.
Він був створений, аби стримати відплив валюти за кордон в умовах війни - фактично, діяла заборона імпорту всіх товарів за винятком тих, що містилися у цьому переліку.
Проте список товарів критичного імпорту переглядався в бік збільшення 18 разів, оскільки цього потребував український бізнес, який відновлював виробництво.
"Сьогодні список товарів критичного імпорту містить близько 90% від усіх товарних категорій", - пояснювали в НБУ.
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Економічна правда
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