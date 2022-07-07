Відповідь на крок Москви: Казахстан хоче транспортувати нафту до Європи в обхід РФ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти в обхід РФ - після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність на 30 днів.

Про це пише Reuters.

"Зупинка трубопроводу, який транспортує нафту з величезного казахстанського родовища Тенгіз через Росію до Чорного моря, напружить ринок нафти саме тоді, коли він зіткнувся з однією з найгірших проблем з поставками з часів арабського нафтового ембарго в 1970-х роках", - пише агентство.

Токаєв заявив, що вдосконалення портової інфраструктури на Каспійському морі є "стратегічним завданням" уряду Казахстану.

"Пріоритетним напрямком є Транскаспійський маршрут. Доручаю "КазМунайГазу" опрацювати оптимальний варіант його реалізації, у тому числі з можливістю залучення інвесторів Тенгізського проєкту.

Казахстан ніколи не був морською країною і тому не задіяв у повному обсязі можливості морських перевезень. Тепер інший час", - сказав Токаєв.

Президент Казахстану додав, що відповідна ініціатива зумовлена рішенням російського суду на 30 діб зупинити роботу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, адже це повністю блокує доступ казахстанської нафти на європейський ринок через РФ.

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Він зазначив, що керівництву Казахстану слід модернізувати залізничну інфраструктуру країни. Як вважає Токаєв, транспортно-логістична галузь є особливо значущою для забезпечення експортних операцій.

Нагадаємо:

Російський суд закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи.

"Каспійський трубопровідний консорціум" (КТК) за рішенням Приморського районного суду Новоросійська призупинить діяльність морського терміналу на 30 діб.

КТК - основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу - 67 млн ​​тонн нафти на рік.

Казахстан має великі запаси нафти, але немає виходу до морів, окрім Каспійського. Нафта експортується з Казахстану через термінал у Новоросійську на Чорному морі.

Як відомо, нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні. Зокрема, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що навряд чи визнає незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

Економічна правда