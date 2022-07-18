Новости 18 июля: МВФ ухудшает прогнозы для экономики, Газпром ищет оправдание газовому шантажу

О прогнозах. Международный валютный фонд "существенно" сократит свой прогноз глобального экономического роста в своем следующем обзоре.

О шантаже. Российский "Газпром" объявил о форс-мажоре по поставкам газа в Европу по крайней мере одному крупному клиенту. Такое сообщение получила немецкая газовая компания Uniper, которая является крупнейшей компанией-импортером газа из РФ в Германии

Об НБУ. В правительственный законопроект №7429 об изменениях в госбюджет-2022 внесли правку, что НБУ должен продолжать печать денег, а купон за отпечатанные возвращать в бюджет.

О бизнесе с РФ. Суд наложил арест на заведения общественного питания и земельные участки российского миллионера и ресторатора Александра Орлова, в частности владеющего столичным комплексом Queen

О газе. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в понедельник подписала в Баку меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической отрасли с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Соглашение содержит обязательство удвоить пропускную способность Южного газового коридора для поставки не менее 20 миллиардов кубометров газа в ЕС ежегодно до 2027 года.

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Чего не хватает Украине, чтобы пройти зиму и на что готова пойти Россия

О возможных сценариях и шагах РФ в газовой войне, подготовке к зиме и добыче газа в Украине. Главное из экспертной дискуссии об отопительном сезоне.

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Правительство хочет, чтобы НБУ печатал еще больше денег и еще ежегодно. Чем это чревато?

Министерство финансов нашло источник дополнительных поступлений. Нацбанк обяжут оперативно возвращать в бюджет выплаченные проценты по государственным облигациям, печатая новые миллиарды.