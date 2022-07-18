Російський Газпром хоче списати скорочення поставок в ЄС на "форс-мажор" – ЗМІ

Російський "Газпром" оголосив про форс-мажор щодо постачання газу в Європу принаймні одному великому клієнту.

Про це пише Reuters, у розпорядженні якого є лист "Газпрому" від 14 липня одному з великих клієнтів в ЄС.

У листі йдеться, що "Газпром" - монополіст експорту російського газу трубопроводами, не може виконати свої зобов’язання щодо постачання через "надзвичайні" обставини, які не залежать від нього.

"Зазначається, що форс-мажор - пункт, який застосовується, коли бізнес постраждав від обставин контролем, набув чинності з поставок від 14 червня", - зазначає агентство.

За словами джерела видання, лист стосується поставок газопроводом Nord Stream 1, який є основним маршрутом поставок до Німеччини.

"Газпром" поки не коментував цю інформацію.

"Цей захід, ймовірно, призведе до ескалації напруженості між Росією та Заходом через російське вторгнення в Україну, яке Москва називає "спеціальною військовою операцією", - підкреслює Reuters.

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Нагадаємо, з 11 липня Росія повністю зупинила постачання газу до Німеччини через "Північний потік-1". Формальною причиною є планові ремонтні роботи, які мають завершитися за 10 днів. Проте в уряді побоюються, що після завершення цього періоду постачання може не відновитися. Постачання скоротили також Італії та Австрії.

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Економічна правда