"Шок за шоком": у МВФ анонсували суттєве погіршення економічного прогнозу

Міжнародний валютний фонд "суттєво" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді.

Про це заявила директорка Департаменту стратегії, політики та аналізу МВФ Джейла Пазарбашиоглу, пише Bloomberg.

Вона акцентувала увагу на таких проблемах, як підвищення цін на продовольство та енергоносії, уповільнення потоків капіталу на ринки, що розвиваються, триваюча пандемія та уповільнення росту економіки в Китаї.

Представниця МВФ також нагадала, що після початку повномасштабної російсько-української війни фонд уже погіршив прогноз зростання світового ВВП з 4,4% до 3,6%.

"Це шок за шоком після шоку, які справді б'ють по світовій економіці", - наголосила вона.

У липневому випуску World Economic Outlook фонд ще раз "суттєво погіршить прогноз", анонсувала Пазарбашиоглу.

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Економічна правда