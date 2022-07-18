В Україні арештували заклади та майно російського ресторатора на 400 мільйонів 

Суд наклав арешт на заклади громадського харчування та земельні ділянки російського мільйонера та ресторатора Алєксандра Орлова, що, зокрема, володіє столичним комплексом Queen.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Співробітники БЕБ встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Хоча правоохоронці традиційно не розголошують імʼя фігуранта, за даними джерел ЕП йдеться про російського ресторатора Алєксандра Орлова.

Орлов володіє групою Bulldozer Group, якій в Україні належать заклади Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.

У ході слідства встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, а відтак за удаваним угодами планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.

У березні, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, група повідомила, що йде з українського ринку. Водночас команда, що розвивала ресторани групи в Україні, заявила, що "Орлов більше не причетний до українського ресторанного бізнесу".

Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість у вигляді закладу громадського харчування, земельних ділянок та багатофункціонального розважально-оздоровчий комплексу із закладом громадського харчування.

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Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.