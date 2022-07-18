Найбільший німецький імпортер газу з РФ отримав листа про "форс-мажор" від Газпрому

Німецька газова компанія Uniper отримала повідомлення про форс-мажор від російського "Газпрому" щодо скорочення обсягів поставок – це найбільша компанія-імпортер газу з РФ у Німеччині.

Про це компанія повідомила у коментарі галузевому виданню Montel.

"Ми не вважаємо таку претензію виправданою і офіційно її відхилили", — додали у Uniper.

Компанія була головним німецьким імпортером поставок Газпрому через Nord Stream 1 і є однією з низки комунальних компаній, які значно постраждали від створеної Росією енергетичної кризи, оскільки це ускладнює виконання своїх зобов’язань щодо постачання газу клієнтам без російського імпорту.

На цьому тлі у понеділок компанія залучила державний кредит у розмірі 2 мільярдів євро.

Застереження про форс-мажорні обставини зазвичай застосовуються, щоб звільнити бізнес від контрактних зобов’язань через фактори, які не залежать від нього. Наразі незрозуміло, що це означає для "Північного потоку-1" і чи буде газопровід відновлено після технічного обслуговування цього четверга.

Читайте також: Росія скручує крани. Як ЄС готується до безпрецедентної газової кризи

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Російський "Газпром" оголосив про форс-мажор щодо постачання газу в Європу принаймні одному великому клієнту.

З 11 липня Росія повністю зупинила постачання газу до Німеччини через "Північний потік-1". Формальною причиною є планові ремонтні роботи, які мають завершитися за 10 днів. Проте в уряді побоюються, що після завершення цього періоду постачання може не відновитися. Постачання скоротили також Італії та Австрії.