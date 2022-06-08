Новости 8 июня: чем закончились переговоры РФ-Турция в Анкаре, Мегабанк выводят с рынка

О деблокаде портов. На встрече в Анкаре между представителями России и Турции не были достигнуты конкретные договоренности – теперь Украина ожидает коммуникации между украинской и турецкой сторонами.

Главный риск в открытии портов для экспорта зерна – в невыполнении Россией даже задекларированных обязательств. Отсутствие доверия к России следует компенсировать военным элементом, в частности, наличием мандата на открытие огня, если россияне попытаются препятствовать движению конвоев.

О Мегабанке. Фонд гарантирования вкладов физлиц установил контроль над признанным неплатежеспособным "Мегабанком" и приступил к поиску инвесторов, заинтересованных в выводе банка с рынка.

О российских активах. Столичная прокуратура по инициативе Службы безопасности Украины арестовала и передала в АРМА 2 млрд грн активов украинской "дочки" компании, входящей в девелоперский бизнес "ЛРС" российского олигарха Андрея Молчанова.

О воровстве. Оккупационные войска России начали вывозить зерно из Мелитополя поездами и это свидетельствует о том, что они намерены как можно быстрее покинуть оккупированный город.

Об инфляции. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу этого года - апрельский прогноз предполагал 15%.

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