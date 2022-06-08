Вони "приземляють" 99% дронів: історія створення української антидрон-рушниці

Боротися з ворожими квадрокоптерами-розвідниками допомагають "антидронові" рушниці. Вже п'ятий рік їх в Україні виробляє компанія Kvertus, яку створив луганчанин Андрій Знайченко.

Кожна війна має свої особливості. Більшість фахівців констатують, що російсько-українська війна – це війна артилерії та дронів.

Близько 70% смертей серед цивільного населення та військових спричинені артилерійськими ударами. Коригувати вогонь артилерії допомагають дрони. Не лише військового призначення, а й цивільні квадрокоптери невеликого радіусу дії.

Для боротьби з такими літаючими коригувальниками вогню використовуються антидронові-рушниці. Їхнім виробництвом, зокрема, вже п'ятий рік займається українська компанія Kvertus.

І як виявляється, за певними характеристиками продукція вітчизняного виробника перевершує західні аналоги, які Міністерство оборони України купувало у 2021 році, і постачання яких до України свого часу блокувала колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Як виникла компанія Kvertus, в чому сильні сторони вироблених нею антидрон-рушниць у порівнянні зі світовими аналогами та яку користь приносить їх використання на фронті?

З чого все почалося

Підприємницький шлях власника компанії Kvertus, луганчанина Андрія Знайченко, розпочався у 2013 році. Тоді він, оформившись ФОПом, почав займатися імпортом мобільних телефонів китайського виробництва.

З початком російсько-української війни у 2014 році він переорієнтував бізнес, зробивши ставку на пристрої пригнічення зв'язку – так звані "глушилки". Під кінець 2014 року підприємець вже мав партнерські відносини з сімома китайськими постачальниками відповідних пристроїв.

"Я знав, що в Україні є техніка радіоелектронної боротьби, і що вона досить велика – її возили на танках, на БТРах а треба було щось компактне, аби боротися з ворогом", – пригадує Знайченко.

Тому у 2015 році він відправився в Китай і Тайвань, щоб на власні очі подивитись, як виробляють ті самі "глушилки". За тиждень підприємцю вдалось побувати на 15 фабриках з їх виробництва.

"Там у мене відбувся, як то кажуть, розрив шаблону. Я завжди думав, що ці високоякісні "глушилки" виробляють заводи рівня Volkswagen або Intel. Але побачив зовсім іншу картину. На деяких фабриках пристрої збирали буквально на колінах. В основному цим займалися команди з 20-30 осіб, у яких були власні цехи для складання", – розповідає Знайченко.

Після тієї поїздки, в бізнесмена з'явилась ідея створити подібне виробництво в Україні. Від моменту її виникнення до реалізації пройшов рік. 31 січня 2017 року Зайченко офіційно зареєстрував компанію ТОВ "Квертус".

Перше замовлення

На момент створення Kvertus бізнесмен вже був одним з постачальників обладнання для забезпечення технічного захисту інформації в Службі безпеки України.

Проте він прагнув рухатися далі – займатись розробкою і виробництвом системи блокування радіокерованих вибухових пристроїв, систем придушення зв'язку, зокрема, систем блокування дронів.

Поки тривав процес пошуку працівників, робота з дослідження і розробки нових продуктів проводилась на аутсорсі. На той момент офіс і виробництво компанії вміщувалося у двох приміщеннях загальною площею всього 35 квадратних метрів.

Перше замовлення Kvertus отримала, перемігши на тендері Служби безпеки України. Його умови передбачали постачання двох генераторів блокування радіокерованих пристроїв – тих самих "глушилок" дронів.

Після цього і розпочалось становлення компанії як надійного постачальника. На початку 2022 року виробничі площі Kvertus сягали уже 500 квадратних метрів, де працювали 10 людей.

Оборот компанії у 2021 рік становив 13 млн грн. З отриманих за минулий рік доходів 300 тис дол – близько 8 млн грн – Зайченко інвестував в станки, вимірювальні прилади та інше обладнання.

Так виглядає антидрон-рушниця Kvertus джерело: poltava.to

Сьогодні Kvertus займається двома напрямками – виробництвом і торгівлею.

За першим напрямком компанія виготовляє техніку для спецкористувачів, тобто виключно силовим структурам: СБУ, Міністерство оборони, Прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ.

В списку радіоелектронного обладнання, яке купується закордоном і реалізуються серед ширшого кола покупців – глушилки диктофонів, генератори акустичного шуму чи криптофони (телефони, захищені від прослуховування).

Головна антидрон-рушниця KVSG-6

Kvertus виробляє чотири моделі антидрон-рушниць. Між собою вони відрізняються радіусом дії та кількістю частот, на яких працюють. Найпопулярнішою моделюю серед "глушилок" компанії є KVSG-6.

Попит на неї повністю формують українські військові, які борються з повітряними коригувальниками вогню росіян.

Як він працює? Пристрій придушує канали керування від оператора і навігації дрону, що в підсумку призводить до його вимушеної посадки.

За даними виробника, радіус дії KVSG-6 до 3 км, а тривалість безперервної роботи становить 30 хв. Для примусової посадки дрону потрібно безперервно впливати на нього "глушником" протягом 1-3 хвилин. Кут променя випромінювача глушника по горизонталі та вертикалі – до 30 градусів. Тобто, для вдалого "пострілу" навички снайпера не обов'язкові.

Сама ідея створити антидрон-рушницю в Знайченка виникла під час вже згаданої поїздки в Азію. Там він побачив прототип "глушника" у вигляді іграшкового автомата з навішеними на нього антенами й дротами, які тягнулися до рюкзака з акумуляторами.

Незважаючи на технологічну недосконалість побаченого пристрою, виявилось, що в Україні станом на 2015 рік аналогів подібного обладнання не було.

"Я подумав, що ми можемо створити обладнання, якого немає в Україні, в той час, як у світі цей ринок тільки формувався. Я хотів створити щось кльове, що допомагатиме боротися з негласним отриманням інформації за допомогою дронів", – розповідає засновник Kvertus.

Перший зразок, зроблений в Україні, як і китайський прототип, мав антену й окремо ранець для акумуляторів. Головна ціль була досягнута – це була "рушниця" українського виробництва.

"Ми були вражені результатами випробування. Ми змогли збити дрон на відстані 350-400 метрів. Для нас це був справжній фурор", – згадує Знайченко.

В роботі над створенням першого прототипу і подальшим його удосконаленням підприємцю допомагав його партнер і інженер з радіотехнічною освітою Дмитро Кульбачий.

Вони придбали рюкзак та генератор, а всі компоненти "глушника" зібрали в єдину систему в формі рушниці. Далі почали з’являтися її модифікації: перша, друга, третя.

У 2017 році під час випробувань на базі Національної гвардії України антидрон-рушниця українського виробництва показала високу ефективність. Тоді на відстані 1,5 км була заблокована навігація дрона, а на відстані 1,2 км оператор втрачав управління дроном.

Литовський конкурент

За словами Знайченка, створені його компанію "глушники" приземляють 99% всіх існуючих дронів. Пояснення – майже всі дрони працюють на одних і тих самих частотах (433 MHz, 868 MHz, GPS L1, GPS L2, Glonass L1, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G).

"Ми впливаємо абсолютно на будь-які дрони, які працюють на цих частотах. Це можуть бути цивільні, напівцивільні, військові дрони", – каже підприємець.

Після подолання вето Німеччини на постачання зброї Україні наприкінці 2021 року Збройні сили отримали від литовської компанії NT-Servise десять екземплярів антидрон-рушниць EDM4S.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і "ловець дронів" литовської компанії NT-Servise джерело: телеграм-канал "новини збройних сил"

Проте Знайченко стверджує, що український виріб принципово відрізняється від литовської "глушилки" більшим набором частот.

Крім того, українська KVSG-6 зроблена в одному протиударному комплексі, тоді як в литовській рушниці деякі компоненти відокремлені один від одного – окремо висять кабелі, які з'єднують генераторну частину разом з антенами.

"До початку повномасштабної війни за п’ять років ми виробили близько 100 одиниць рушниць, і за два місяці війни відвантажили на фронт ще близько 50 одиниць. Зараз ми маємо дуже багато зворотного зв'язку для вдосконалення продукту", – каже Знайченко.

Практика застосування

Українська антидрон-рушниця працює дуже просто: в разі виявлення ворожого дрона візуально, через тепловізор чи прилад нічного бачення, рушницю наводять в його бік, натискають кнопку включення і тримають наведеним на дрон. Далі є два варіанти розвитку подій.

У випадку відносно безвітряної погоди дрон зависає, а потім йде на аварійну посадку.

В цьому разі військові можуть його забрати, скачати карту польоту, і таким чином дізнатись, звідки злітав, де і що знімав. Потім дрон можна перепрошити й використовувати для боротьби з рашистами.

У вітряну погоду дрони зазвичай розбиваються. Їх зносить в сторону під кутом 45 градусів поки вони не падають на землю чи б’ються об дерева. В цьому разі з дрона теж можна зняти цінну інформацію, проте відремонтувати зазвичай неможливо.

Вартість і потреба на фронті

Ціна найбільш популярної антидрон-рушниці KVSG-6 – 12 тис дол. До війни вона коштувала 15 тис дол. Проте за словами Знайченка компанія максимально знизила ціну без втрати якості, і зараз продає їх за собівартістю, плюс витрати на зарплати працівникам і оренду приміщення.

До війни Kvertus виробляв приблизно 15 рушниць на місяць, а зараз виробнича потужність дозволяє збирати 5 одиниць на день. Звісно, за наявності всіх компонентів.

Нещодавно український бізнесмен Макс Поляков оплатив 100 антидрон-рушниць для Збройних сил Уркїни. Це одна з найбільших партій, замовлених компанії за останній час і невдовзі замовлення буде повністю виконано.

Утім, за оцінками Знайченка, сьогодні Сили оборони України потребують не менше 1 тис таких антидрон-рушниць.