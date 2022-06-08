Мер Мелітополя підтвердив, що окупанти почали вивозити крадене зерно потягами

Окупаційні війська Росії почали вивозити зерно із Мелітополя потягами і це є свідченням того, що вони мають намір якнайшвидше залишити окуповане місто.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону, пише "Радіо Свобода".

"Два дні тому вони розпочали вивозити наше зерно залізницею. Так вони роблять це швидше і чітко зрозуміло, що вони довго не планують залишатися на території нашого міста, тому що хочуть вкрасти все якнайшвидше та піти", - сказав Федоров.

6 червня мер Мелітополя заявив, що російські війська відійшли з "майже всіх блокпостів" Мелітопольського району та висловив переконання, що "в найближчі тижні чи місяці Мелітополь буде деокупований".

Нагадаємо:

Раніше російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на призначеного окупантами так званого голову військово-цивільної адміністрації Запорізької області колаборанта Євгена Балицького повідомили, що з тимчасово окупованої російським військовим частини Запорізької області до Криму відправили перший товарний потяг із краденим в України зерном.

На початку травня Запорізька ОВА повідомляла, що загарбники вивозять з окупованих територій Запорізької області в Крим зерно та овочі.

4 травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.

7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.

Шойгу також додав, що російські окупанти відновили можливість пустити поїзди на шести залізничних ділянках між "Росією, Донбасом, Україною та Кримом" загальною довжиною 1200 км. Він також зазначив, що розпочали доставку вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона.

Залізничне сполучення між Кримом та Україною було припинене у 2014 році, коли Росія анексувала український півострів.

Економічна правда