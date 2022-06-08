Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця року

Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% на кінець цього року - квітневий прогноз передбачав 15%.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі.

"Зростає інфляційний тиск... Тож на цьому етапі очікується, що інфляція продовжить зростати й може сягнути 20% у грудні (проти 15% у наших квітневих прогнозах)", - сказав Банерджі.

За його словами, зростання інфляційного тиску, зокрема, зумовлене необхідністю покриття бюджетних потреб у березні-травні за рахунок монетизації Нацбанку.

"Міжнародні партнери визнали фінансові проблеми й уже виділили близько $20 млрд на фінансування допомоги Україні. Незважаючи на ці значні зобов'язання, терміни їх погашення, як і раніше, матимуть вирішальне значення для задоволення поточних потреб України", - сказав регіональний директор СБ.

При цьому Світовий банк залишив незмінним прогноз падіння ВВП України у 2022 році на рівні 44%.

"Але через тривалу війну, коли в деяких регіонах України все ще тривають активні бойові дії, ми не можемо бути впевнені в наших попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі", - резюмував Банерджі.

Нагадаємо:

Національний банк у квітні заявляв, що фіксує посилений інфляційний тиск через війну, внаслідок чого ціни за рік можуть зрости на 20%.

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Економічна правда