Мандат на вогонь по кораблях РФ у разі провокацій: посол назвав умови відкриття портів України

Головний ризик у відкритті портів для експорту зерна - у невиконанні Росією навіть задекларованих зобов'язань. Відсутність довіри до Росії слід компенсувати військовим елементом.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Туреччина намагається використати всі можливі інструменти дії для посередництва. Найактуальнішим питанням, окрім безпеки та оборони, є продовольча безпека. Звичайно, і ми зацікавлені, і турецька сторона зацікавлена ​​віднайти шляхи експорту зерна та інших продуктів харчування з українських портів. У питанні відкриття портів України Туреччина може бути як посередником, так і гарантом безпеки.

Найкращим способом було б створити безпечний коридор із Одеси чи інших портів. Але цей варіант містить багато безпечних ризиків. Головний ризик – у невиконанні російською стороною навіть задекларованих зобов'язань. Що тут казати, якщо Путін перед початком війни запевнив президента Ердогана, що нападу на Україну не буде. Збрехав", - наголосив посол.

За його словами, другий ризик безпеки пов'язаний з розмінуванням.

"Упевнений, що Росія не залишила намірів захопити Одесу та Миколаїв, намагатиметься скористатися будь-якою можливістю, щоб досягти своєї мети. Якщо міни буде знято, ми маємо бути впевнені, що цим не скористається Росія. Відсутність довіри до Росії слід компенсувати військовим елементом.

Для гарантій важливим є залучення міжнародних організацій – участь в операції з відкриття портів кораблів або конвоїв кораблів іноземних держав, які могли б забезпечити безпеку проходу. Гарантувати безпеку відкриття портів України може, наприклад, міжнародна військова місія за участю Туреччини. Але питання в тому, чи буде у них мандат відкривати вогонь, якщо росіяни спробують перешкоджати руху конвоїв або будуть якісь провокації", - додав Бондар.

На зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу 8 червня глава МЗС Росії Лавров заявив, що РФ нібито "обіцяє не користуватися ситуацією для досягнення військових цілей, якщо Київ розмінує порти".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийнятними гарантіями для розмінування портів є зброя, яку Україна зможе розташувати в регіоні.

Напередодні Bloomberg написав, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту, Україна інформацію не коментує і до заяв ставиться скептично.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.

Економічна правда