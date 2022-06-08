"Домовилися домовлятися": чим закінчилися перемовини РФ-Туреччина щодо деблокади портів

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На зустрічі в Анкарі між представниками Росії та Туреччини не було досягнуто конкретних домовленостей – тепер Україна чекає на комунікацію між українською та турецькою сторонами.

Про це на брифінгу повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він наголосив, що для України важливо, що Туреччина продовжує виступати посередником і вести перемовини і з Україною, і з РФ. Так, 8 червня в Анкарі завершилися перемовини між міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим та очільником МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, на яких серед іншого обговорювали питання деблокади українських портів. Україну на цю зустріч не запросили.

"Як ми розуміємо поки що з публічної комунікації, йдеться тільки про те, що "домовились домовлятися", що немає ніяких конкретних домовленостей, і їх не може бути без нас. Турецька сторона отримала інформацію від російської сторони, яка їхня позиція, і тепер ми очікуємо на комунікацію між українською й турецькою стороною, щоб віднайти спільні точки дотику", – заявив Боднар.

Посол нагадав, що за посередництва ООН тривають переговори для узгодження механізму розблокування українських портів на Чорному морі. Для багатьох країн світу, зокрема Туреччини, Південної Африки, Латинської Америки це є можливістю позбутися залежності від інших ринків і знизити ціну на хліб.

Деблокада перебуває в інтересах як України, так і Туреччини. Натомість, вважає посол, держава-агресор має протилежні інтереси – не випустити українське зерно з портів, а продати "побільше свого і накрасти наше на окупованих територіях".

"Російська сторона, як правило, грає в свої дурні ігри: вони намагаються вклинитися в процес догляду за суднами, продовжити блокування, нав’язати якісь свої нереальні пропозиції. Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться", – заявив Боднар.

За його словами, передусім росіяни мають відійти, розблокувати ці порти, після чого "можна буде говорити про проведення розмінування і вихід кораблів із портів для того, щоб, перш за все, забезпечити собі безпеку і друге – вивозити безпечно зерно". Але поки що, каже посол, він не бачить реальних кроків з боку РФ, що вони готові до таких дій.

Нагадуємо:

Головний ризик у відкритті портів для експорту зерна - у невиконанні Росією навіть задекларованих зобов'язань. Відсутність довіри до Росії слід компенсувати військовим елементом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийнятними гарантіями для розмінування портів є зброя, яку Україна зможе розташувати в регіоні.

Напередодні Bloomberg написав, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту, Україна інформацію не коментує і до заяв ставиться скептично.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.