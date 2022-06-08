Фонд гарантування вкладів встановив контроль над Мегабанком і почав пошук інвесторів

Фонд гарантування вкладів фізосіб встановив контроль над визнаним неплатоспроможним "Мегабанком" і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Завдяки публічності і прозорості усіх процесів, у п’ятницю 3 червня, після оприлюднення інформації про опір керівників банку нам вдалося встановити контроль над банком: Фонд отримав доступ до відділення, електронних систем банку та замінив собою всі керівні органи.

Нині уповноважена особа виконує усі функції та завдання, визначені ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - заявила директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.

"Варто відзначити відповідальну позицію працівників банку, які стали на захист законних інтересів клієнтів і виконали свій обов’язок з передачі Фонду контролю за банком. Завдяки цьому нині проводяться усі необхідні дії для забезпечення збереження активів та документації, формування реєстру вкладників для організації виплат, підготовки оптимального плану врегулювання.

Зокрема, Фонд оголосив про пошук інвесторів, які зможуть взяти на себе зобов’язання банку і професійно управляти його активами" - додала вона.

Інвесторам пропонуються такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

При цьому, обов’язковою умовою, що висувається до потенційного інвестора, є передача йому усіх зобов’язань за вкладами, на які поширюються гарантії Фонду. Докладніше про умови участі у конкурсі – за посиланням.

У відомстві зазначили, вкладники "Мегабанку" банку підпадають під дію закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", тобто Фонд поверне їм кошти у розмірі 100% вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

"Розуміючи ситуацію, у якій опинилися вкладники банку, а це, переважно, жителі міста-героя Харкова, Фонд докладає максимальних зусиль, щоб розпочати здійснення гарантованих виплат якомога швидше, навіть раніше встановленого законом терміну", - заявила Рекрут.

Оголошення про початок виплат розмістять на офіційному сайті Фонду. Сума коштів, що може бути відшкодована Фондом вкладникам АТ "МЕГАБАНК" (у тому числі ФОП), становить 4,1 млрд грн. Гарантовану суму можна отримати в будь-якому банку-агенті Фонду.

Також вкладники банку зможуть отримати гарантоване відшкодування дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів. На сьогодні таку можливість надають 4 банки - ПАТ КБ "Приватбанк", АБ "Укргазбанк", АБ "Південний" та АТ "ПУМБ".

Нагадаємо:

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

У Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.

Водночас мажоритарний власник банку Віктор Суботін зазначав, що представники ФГВФО намагалися зайти у філії банку в Івано-Франківську та Києві, але відмовилися їхати до центрального офісу в Харкові.

Читайте детальніше у статті: Мегабанкрутство. Чому НБУ вивів з ринку Мегабанк і хто від цього найбільше програє?

Економічна правда