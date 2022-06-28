У Путина отреагировали на объявление Moody's о дефолте России

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил о противоречии между заявлением Moody's о том, что пропущенная выплата купона по евробондам РФ является дефолтом, и более ранним заявлением агентства об отзыве рейтингов РФ из-за санкций.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Относительно Moody's, они совсем недавно отказались вообще как-то считать нашу страну. Если мы правильно понимаем, они отказались от рейтингования нашей страны.

Значит ли это, что Moody's возобновила процесс рейтинга? Агентство, наверное, должно нам объяснить", – сказал Песков на брифинге.

Он утверждает, что возможность судиться с западными финансовыми институтами из-за блокирования купонных платежей стала предметом глубокого анализа для российских юристов и финансовых ведомств - они уже изучают этот вопрос.

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Рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России по причине того, что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов.

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.

В Кремле же не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по валютным долговым обязательствам.

Россия провела свои последние платежи на сумму 234,85 млн. долларов по внешнему долгу в рублях, что может означать невыполнение обязательств и, как следствие, дефолт.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определяется порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях – ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только перед западными кредиторами.

Несмотря на это, Минфин России до последнего производил выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, хотя и была неудачная попытка заплатить рублями.

США не продлили действие лицензии, которая позволяла России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года у страны более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

Экономическая правда