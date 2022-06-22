Росія вирішила, що тепер виплачуватиме всі свої зовнішні борги рублями

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Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким визначається порядок виплати всіх зовнішніх боргів підсанкційної країни у рублях – раніше РФ намагалася розрахуватися рублями лише перед західними кредиторами.

Про це йдеться в указі Путіна у доповнення до його указу від 5 березня.

Зазначається, що Національний розрахунковий депозитарій (НРД) Росії зможе відкривати рублеві рахунки на ім'я іноземних депозитаріїв для платежів власникам російських єврооблігацій. При цьому присутність чи згода представників іноземних депозитаріїв, вирішили в РФ, не обовʼязкова.

На ці рахунки кредитори отримуватимуть свої кошти в рублях незалежно від умов у проспектах емісії. Росія вважатиме виконаними зобов'язання за єврооблігаціями, якщо платежі будуть проведені в рублях у сумі, еквівалентній вартості зобов'язань в іноземній валюті та розрахованої "за курсом іноземної валюти, що формується на внутрішньому валютному ринку РФ у день, коли РФ було здійснено платіж центральному депозитарію".

Нагадуємо:

5 березня президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким дозволив Росії виплачувати рублями усі борги перед США, країнами ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції.

Попри це, Мінфін Росії до останнього проводив виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, хоча й була невдала спроба заплатити рублями.

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У травні США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Російський Національний розрахунковий депозитарій назвав надзвичайною ситуацію, в який він опинився після запровадження Євросоюзом блокуючих санкцій на установу.

Санкції з боку ЄС означають, що всі рахунки НРД в євро будуть заблоковані. Громадянам ЄС забороняється здійснювати угоди з установою, а будь-яким європейським банкам та іншим суб'єктам – вступати з російським депозитарієм у будь-які правовідносини.