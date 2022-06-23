Знову на межі дефолту: РФ провела платежі за євробондами в рублях

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Росія провела платежі на суму 234,85 млн доларів за зовнішнім боргом у рублях, що може означати невиконання зобовʼязань і, як наслідок, дефолт.

Про це повідомило Міністерство фінансів Росії.

"Кошти для виплати купонного доходу за облігаціями зовнішніх облігаційних позик Російської Федерації з терміном погашення 2027 року й у 2047 року у сумі 12,51 млрд. крб. (еквівалент 234,85 млн. дол. США) отримано платіжним агентом з єврооблігацій (НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій")", – заявили у російському відомстві.

Росія вважає такі зобов'язання виконаними у повному обсязі, проте обидва випуски номіновані у доларі, тож і виплати за ними мають бути проведені у доларі. Погашення боргу в іншій валюті для інвесторів не вважається виконанням зобовʼязань.

Водночас після санкцій за анексію українського Криму держава-агресор почала допускати у проспекті емісії виплати в рублях – такі умови зʼявилися після 2018 року. Обидва випуски паперів з погашенням у 2027 та 2047 роках випущені у 2017 році.

У разі, якщо проспекти емісії не передбачають рублевих виплат, а валютні не надійдуть на рахунки кредиторів до кінця пільгового періоду терміном в місяць, це означатиме дефолт Росії.

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Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким визначається порядок виплати всіх зовнішніх боргів підсанкційної країни у рублях – раніше РФ намагалася розрахуватися рублями лише перед західними кредиторами.

Попри це, Мінфін Росії до останнього проводив виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, хоча й була невдала спроба заплатитирублями.

США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Російський Національний розрахунковий депозитарій назвав надзвичайною ситуацію, в який він опинився після запровадження Євросоюзом блокуючих санкцій на установу.

Санкції з боку ЄС означають, що всі рахунки російського депозитарію в євро будуть заблоковані. Громадянам ЄС забороняється здійснювати угоди з установою, а будь-яким європейським банкам та іншим суб'єктам заборонено вступати з російським депозитарієм у будь-які правовідносини. Усі діючі правовідносини повинні бути припинені.