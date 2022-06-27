У Путіна не згодні з твердженням про дефолт Росії

У Кремлі не згодні із твердженнями про настання в РФ дефолту щодо валютних боргових зобов'язань.

Про це повідомляє "Интерфакс".

На запитання журналістів, чи згодні у Кремлі із заявами про дефолт у РФ, прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков сказав: "Ні, не згодні".

У понеділок минув 30-денний пільговий період, протягом якого РФ мала вирішити питання з виплатою купонних платежів за випусками "Росія-2026" та "Росія-2036".

Протягом місяців Росія шукала шляхи обходу покарань, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, що вважається фактичним дефолтом у разі пропуску оплати.

Раніше агенція Bloomberg повідомила, що Росія вперше з 1918 рокузазнала дефолту за зовнішнім боргом.

Офіційна заява про дефолт зазвичай надходить від рейтингових компаній, але європейські санкції призвели до того, що вони зняли рейтинги російських компаній.

ВІДЕО ДНЯ

Росія раніше відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що має кошти для покриття будь-яких рахунків і її примусили не платити. Минулого тижня Москва оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

Європейська правда