Цього разу без рублів: РФ провела виплати за євробондами у валюті

Мінфін Росії провів виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, без спроби зробити це в рублях.

Про це повідомила пресслужба російського міністерства.

Йдеться про папери з терміном погашення у 2026 році у сумі 71,25 млн доларів та у 2036 році у сумі 26,5 млн євро. Зазначається, що кошти отримані платіжним агентом з єврооблігацій, тобто російським депозитарієм.

Зауважимо, що за п’ять днів добігає кінця ліцензія, яка дозволяє РФ проводити виплати за боргом перед тримачами паперів у США, що дотепер дозволяло агресору уникати дефолту.

Раніше очільниця Міністерства фінансів США Джанет Йеллен підтвердила, що відомство навряд буде продовжувати дію ліцензії, яка дотепер дозволяла РФ уникати дефолту.

Нагадуємо:

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.