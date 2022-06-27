Росії прийшов дефолт. Але що це змінить?

Чому Росія допустила дефолт, як він відобразиться на її економіці, і що буде далі.

Цей день настав. В ніч на 27 червня сплив пільговий період, протягом якого російський уряд мав право сплатити 100 млн дол відсотків за єврооблігаціями. Фактичне неотримання цих коштів інвесторами означає настання дефолту.

Дефолт в історії Росії – явище не рідкісне. Востаннє країна не могла розрахуватися зі своїми кредиторами у 1998 році, однак тоді мова йшла про внутрішні борги. За зовнішніми кредитами країна намагалася сплачувати справно протягом щонайменше останніх 104 років.

Попри значущість події, фактичне банкрутство Росії мало що змінить для її економіки. Всі наслідки дефолту країна почала відчувати одразу після вторгнення до України внаслідок санкцій Заходу.

Що сталося?

27 травня 2022 року Російська Федерація мала сплатити близько 100 млн дол за двома випусками своїх єврооблігацій, номінованих у доларах та євро. Проте через санкції та обмеження, накладені на країну-агресора, кошти на рахунки кредиторів так і не надійшли.

За умовами випуску євробондів, Росія мала ще 30 днів так званого "грейс-періоду", протягом якого все ще могла здійснити необхідні платежі. В уряді РФ заявляли, що відправили кошти на виплату відсотків, однак вони "застрягли" у розрахунковій системі Euroclear через санкції.

Відповідно до умов випуску цих євробондів, невиконання зобов'язань протягом пільгового періоду означає настання дефолту.

"Клінічну смерть" емітента облігацій в таких випадках засвідчують міжнародні рейтингові агентства, але ті залишили російський ринок і припинили співпрацю з російськими компаніями. Тому фактичним підтвердженням дефолту стане визнання цього факту власниками щонайменше 25% облігацій, за якими не надійшли виплати.

Чи могла Росія заплатити за боргами?

На межі дефолту Росія "балансувала" останні чотири місяці. Розмови про це почалися тоді, коли Захід заморозив близько 300 млрд дол золотовалютних резервів Центробанку РФ. Після цього російський уряд заявляв, що платитиме західним кредиторам виключно замороженими коштами. І такі розрахунки дійсно відбувалися.

Річ у тому, що американське Управління контролю за іноземними активами надало російському уряду тимчасовий дозвіл на проведення розрахунків коштом заморожених активів. Однак 25 травня термін дії цього дозволу сплив, через що платежі за єврооблігаціями 27 травня так і не були здійснені.

Інші способи розрахунку Росії зі своїми західними кредиторами також заборонені санкціями. Більше того, обмеження забороняють навіть проведення розмов з урядом РФ про зміну умов обслуговування боргу.

Таким чином, санкції позбавили країну-агресора будь-яких можливостей обслуговувати свій зовнішній борг попри те, що РФ має достатньо коштів та навіть політичну волю проводити такі виплати.

Саме через це у російському уряді розмови про дефолт називають "фарсом". "Хто завгодно може оголошувати що завгодно. Але будь-хто, хто розуміє, що відбувається, знає, що це ніякий не дефолт", – заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов 23 червня.

Перед цим Кремль ухвалив рішення перейти на розрахунки за єврооблігаціями у рублях.

Відповідно до указу російського диктатора, Національний розрахунковий депозитарій (НРД) РФ може відкривати рахунки в рублях на ім'я іноземних депозитаріїв для платежів власникам російських єврооблігацій. При цьому згода іноземних депозитаріїв, як вирішили у РФ, не обов’язкова.

Щоправда, до цієї схеми є декілька запитань. По-перше, розрахунки за валютними зобов’язаннями Росія хоче проводити за "курсом рубля, який склався на внутрішньому ринку РФ". Проте наразі російський валютний ринок, через обмеження власного центробанку, існує у штучних умовах.

Курс рубля зміцнюється до рекордних за останні 7-8 років значень. Це відбувається завдяки тому, що стабільно велику пропозицію валюти забезпечують експортери енергоресурсів, яких зобов’язали продавати 80% свого валютного виторгу.

Відтак, навіть за умови, що іноземці захочуть скористатися запропонованою схемою та отримати виплати у рублях, їх обсяг буде здійснюватися за штучно заниженим курсом.

По-друге, іноземці не зможуть вивести отримані за євробондами виплати через обмеження на рух капіталу, запроваджені російським центробанком.

По-третє, існує високий ризик того, що використання рублевої схеми порушить санкції. Тож іноземні інвестори, які свого часу вклалися у російський державний борг, не захочуть ризикувати та наражатися на небезпеку потрапляння під вторинні санкції Заходу.

Які наслідки має настання дефолту?

Зазвичай, настання дефолту несе вкрай негативні наслідки. Після цього уряд країни, яка його допустила роками не може залучати кошти на зовнішніх ринках. Недоступними стають запозичення і для приватних компаній, які перебувають в країні, що оголосила дефолт.

Інвестиції в таку країну зупиняються, а іноземні компанії, які інвестували кошти туди раніше, починають виводити капітал.

Проблема в тому, що усі перелічені наслідки дефолту Росія вже відчула після 24 лютого, коли вирішила напасти на Україну. Зовнішні ринки для РФ, як і для російських компаній, закриті. Іноземні інвестори вже намагаються вивести свій капітал з країни, західний бізнес згортає там свою діяльність.

Навіть російські активи, які торгуються на міжнародних майданчиках, не відреагували на настання дефолту, адже вже включали усі можливі негативні наслідки банкрутства РФ у своїй ціні.

Санкції мали навіть більший ефект для російської економіки, ніж дефолт, адже вони фактично відрізали РФ від світової фінансової системи. Платіжні системи Visa та Mastercard вийшли з російського ринку, заблокувавши росіянам можливості проводити закордонні розрахунки. Найбільші банки, крім "Газпромбанку", відрізані від системи SWIFT, а половину всіх резервів заморожено за кордоном.

"Якщо говорити про якісь додаткові наслідки для російської економіки, які могли б додатися у короткостроковій перспективі, то їх дуже небагато і вони навряд чи будуть помітними", – вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Наслідки для Росії вже зараз

Серед додаткових наслідків дефолту – ймовірність так званих крос-дефолтів за іншими зовнішніми зобов’язаннями. Іншими словами, зовнішні інвестори в інші єврооблігації Росії можуть вимагати від російського уряду дострокового погашення облігацій.

Наразі розмір зовнішнього боргу РФ становить близько 40 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів належать нерезидентам. Знайти та одномоментно виплатити цю суму російському уряду буде доволі складно навіть у рублях, не кажучи про те, що провести ці виплати, знову ж таки, забороняють західні санкції.

Неможливість дострокового погашення зовнішніх зобов’язань може призвести до того, що іноземні кредитори спробують стягнути свої інвестиції у судовому порядку. І одним із джерел їх погашення можуть стати заморожені 300 млрд дол Центробанку РФ.

"Існує і можливість, що кредитори захочуть найняти юристів та зрозуміти, як використати для оплати активи російського Центробанку, які зараз заморожені в США та Європі.

Як колись казали: amicus meus, inimicus inimici mei (лат. "ворог мого ворога, мій друг" – ЕП), тобто для України буде перевагою, якщо ще одним ворогом Росії стане впливовий міжнародний фінансовий бізнес", – вважає заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Проте ймовірність стягнення заморожених резервів низька, адже зміна їхнього власника технічно неможлива.

"Для цього потрібне окреме рішення Міністерства фінансів США. Зняття санкцій з цих активів наразі не видається близькою перспективою. Тож ймовірно інвестори будуть намагатися стягнути інші нефінансові активи, що належать Росії", – припускає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Які довгострокові наслідки?

Якщо у Росії зміниться режим і вона раптом захоче припинити війну проти України, вивести війська, то наслідком таких дій стане зняття санкцій. Це дасть змогу РФ знову повернутися до світової фінансової системи.

Однак оголошення дефолту зробить це повернення набагато складнішим. Росія повертатиметься на світові ринки капіталу зі сміттєвими рейтингами, які зберігатимуться за нею довгі роки.

"Як правило, після оголошення дефолту кредитні рейтинги враховуватимуть цю подію протягом десятиліть. Це означає, що інвестиції в Росію вважатимуться дуже ризикованими, а інвестори вимагатимуть за свої кошти захмарної дохідності. І це стосується не лише інвестицій у державний борг чи держкомпанії РФ, але й приватного сектору", – додає Паращій.

Що було з попередніми дефолтами РФ?

Востаннє дефолт за зовнішнім боргом Росія допустила у 1918 році під час більшовицької революції. Тоді Ленін відмовився платити за борговими зобов'язаннями Царської Росії. Загальна сума боргу, за якими тоді оголосили дефолт, у цінах 2020 року становила близько 500 млрд дол, підрахував Рашкован.

Ще одну спробу дефолту Росія хотіла здійснити у 1991 році, коли намагалася відмовитися платити за боргами СРСР, посилаючись на те, що такої країни вже не існує.

"Паризький клуб кредиторів тоді змусив Росію визнати частину боргів радянської імперії, і в 1996 році вони борг реструктурували", – додає Рашкован.

У 1998 році Росія оголосила дефолт за внутрішнім боргом через стрімке падіння цін на нафту та, відповідно, податків від її продажу.

Як наслідок, у бюджеті країни тоді виник дефіцит, який покривали короткостроковими облігаціями з високою дохідністю, які, зрештою, не могла обслуговувати.