Нестрашное эмбарго и новая порция санкций: итоги на экономическом фронте

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Экономические последствия войны, которую начал кремль против украинского народа, начинают становиться все более очевидными даже для самых больших сторонников захватнической политики российской власти. Хотя официальные лица российской власти до последнего не хотят называть вещи своими именами, заменяя понятие "кризис" на "структурную перестройку" или "отрицательный рост".

Самообман в российской экономике проявляется еще и на уровне компаний. Так, в Аэрофлоте, 43% которого принадлежат частным инвесторам, отказались публиковать финансовую отчетность за первый квартал этого года. Мол, компания не хочет предоставлять одним инвесторам преимущества в принятии инвестиционных решений в то время, как другие инвесторы принимать такие решения не могут из-за ограничений.

"Аэрофлот" — как воплощение России, центробанк которой скрывает официальную статистку, чтобы уберечь нервы своим гражданам. И дальше, вероятно, будет становиться хуже, учитывая приближение новой волны санкций.

Санкции Великобритании и Японии

Роман Абрамович — один из самых богатых россиян с состоянием более чем в 8,7 млрд долларов. Еще с самого начала активного вторжения России в Украину олигарх пытался уберечься от ограничений Запада, в частности, посредством "посредничества" в переговорах между Россией и Украиной.

Однако санкционные ограничения догнали как самого олигарха, так и его бизнес. 5 мая Британия распространила санкции на компанию Evraz, в которой Абрамович является самым крупным акционером.

Официальная причина санкций – работа компании в стратегических отраслях промышленности. В частности, Evraz является ведущим производителем железнодорожных путей, по которым Россия перемещает свое оружие для войны с Украиной.

"Основная деятельность Evraz plc находится в России, где она является ведущим работодателем. Эти санкции еще больше подорвут финансовые резервы Путина и экономику и поддержат дальнейшее сопротивление Украины", — говорится в санкционном документе.

Санкции Великобритании предполагают замораживание активов Evraz на территории страны. Другими словами, ни один гражданин или компания Британии не сможет вести с ними бизнес.

После разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном о новых санкциях против России объявил глава правительства Японии Фумио Кисида. Правительство страны решило заморозить активы еще 140 россиян, а также распространило экспортные ограничения на российские военные предприятия.

Ранее под японские санкции оказались сотни россиян, среди которых президент РФ Владимир Путин, миллиардеры Алексей Мордашов и Виктор Вексельберг.

В то же время японцы пока будут воздерживаться от введения нефтяного эмбарго против России. Все из-за ограниченности энергетических ресурсов. Поэтому в Японии считают, что им будет сложно немедленно подражать Евросоюзу.

В прошлом финансовом году на нефть из России пришлось 4% всего нефтяного импорта Японии, российский газ отвечал за 9% японского импорта, российский уголь – за 11% угольного импорта.

Не такое страшное эмбарго, как его рисуют

Ключевое событие на экономическом фронте, вокруг которого сосредоточено все внимание мира — вероятное введение нефтяного эмбарго против России. Это событие может оказаться беспрецедентным, ведь до сих пор РФ была вторым по объемам экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии.

Неудивительно, что для противодействия нефтяному эмбарго российские власти бросают все свои ресурсы. В частности, активно привлекают лояльные к России власти Венгрии, являющиеся едва ли не самым большим критиком новых антироссийских санкций.

Критики нефтяного эмбарго, даже постепенного, уверяют, что его реализация может оказаться настоящей катастрофой для экономики Европы и каждого отдельного европейца. Однако такие заявления, очевидно, несколько преувеличены.

Как показывают прогнозы участников конференции в Европарламенте, посвященной санкциям, влияние нефтяного эмбарго на кошельки обычных европейцев будет едва заметным. Понижение уровня их доходов может составить около 0,2-0,3%. И эту цену вряд ли можно назвать большой за право на существование свободы и демократии на Европейском континенте.

Экономика самой России, хоть и пострадает от нефтяного эмбарго, но не испытывает окончательного коллапса от его внедрения. Особенно если стране удастся перенастроить свой нефтяной экспорт на азиатское направление.

"Российский бюджет сильно зависит от экспорта нефти, на который приходилось 45% от общего дохода в 2021 году. Однако власти не терпят убытков, даже если российские производители смогут продавать свою нефть по цене 44 доллара за баррель или выше", — считают аналитики FT.

Хотя перевод экспорта всей нефти в Азию — дело не из легких. Это потребует немалых усилий, много инвестиций и времени. Всего этого в России пока нет из-за ослабления ее экономики в результате войны и санкций, введенных ранее.

Без кофе, бумаги и TeamViewer

Иностранные компании, ранее приостановившие деятельность, продолжают активно продавать свой бизнес в России.

Сразу две компании сообщили о продаже своих активов и производственных мощностей в РФ: финский производитель кофе Paulig и производитель бумаги и бумажных изделий Mondi. Интересно, что приостановка импорта Mondi была одной из причин кризиса офисной и мелованной бумаги на российском рынке. Впрочем, перебои с поставками из местных заводов были связаны со сложностью из-за санкций ввезти из Европы необходимые для производства химикаты. Сможет ли покупка заводов российским инвестором гарантировать бесперебойное производство бумаги – это большой вопрос.

В общей сложности на двух компаниях работали 5,5 тысячи сотрудников. Если новые владельцы не смогут или не захотят удерживать такой штат, то в России прибавится работа соискателей. Некоторые компании все же забирают своих сотрудников, как это сделала Shell – по состоянию на сегодняшний день менеджеров и техперсонала энергетического гиганта не осталось даже на российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2".

В общем, вести бизнес по стандартам XXI века в стране-агрессоре становится все сложнее. Дело доходит даже до таких, казалось бы, мелочей, как организовать удаленную работу команды – доступ российским пользователям закрывает один из популярнейших сервисов в этой сфере TeamViewer.