Япония заморозит активы еще 140 россиян и распространит экспортные ограничения на российские военные предприятия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Кисида, выступая в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, добавил, что сейчас пора для стран G7 укрепить свое единство.

Ранее под японские санкции попали сотни россиян, среди которых президент РФ Владимир Путин, миллиардеры Алексей Мордашов и Виктор Вексельберг.

Накануне министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Япония не будет в ближайшее время вводить эмбарго на нефть из РФ – у страны "ограниченные" энергетические ресурсы, поэтому ей будет трудно немедленно последовать примеру ЕС.

Экономическая правда