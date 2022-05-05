Япония заморозит активы еще 140 россиян
Япония заморозит активы еще 140 россиян и распространит экспортные ограничения на российские военные предприятия.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Кисида, выступая в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, добавил, что сейчас пора для стран G7 укрепить свое единство.
Ранее под японские санкции попали сотни россиян, среди которых президент РФ Владимир Путин, миллиардеры Алексей Мордашов и Виктор Вексельберг.
Накануне министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Япония не будет в ближайшее время вводить эмбарго на нефть из РФ – у страны "ограниченные" энергетические ресурсы, поэтому ей будет трудно немедленно последовать примеру ЕС.
Экономическая правда
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