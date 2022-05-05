В Аэрофлоте решили поберечь нервы иностранным акционерам и не публиковать финотчетность
Российский аэрофлот, который на 57% принадлежит государству, принял решение не публиковать финансовую отчетность за I квартал.
Об этом сообщает Интерфакс.
Там объяснили это тем, что на данный момент из-за ограничений, некоторые акционеры не могут принимать инвестиционные решения.
"Такое раскрытие информации может поставить ряд заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим", - говорится в сообщении "Аэрофлота".
Напоминаем:
С 28 февраля в РФ запретили иностранным юридическим и физическим лицам о продавать российские ценные бумаги.
Около 40% акций Аэрофлота находится в свободном обращении, то есть могут принадлежать сторонним акционерам, в том числе иностранным.
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