Нефтяное эмбарго против России снизит доходы стран ЕС всего на 0,2% – Галущенко

Влияние введения нефтяного эмбарго на экономику 27 государств-членов ЕС в среднем будет равно снижению доходов на 0,2-0,3% или около 100 евро на взрослого европейца.

Об этом говорится в блоге министра энергетики Германа Галущенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Галущенко ссылается на прогнозы участников конференции в Европейском Парламенте, посвященной санкциям ЕС.

Глава Минэнерго отмечает, что нефтяное эмбарго, рассматриваемое Европейским Союзом в рамках шестого пакета санкций против РФ, является одним из ключевых шагов для того, чтобы ограничить возможность Путина финансировать войну.

"Сначала будут обрезаны поставки нефти, которая транспортируется танкерами. До конца года эмбарго распространится на трубопроводную нефть. Таким образом, 27 членов ЕС присоединятся к тем странам, которые уже отказались от российской нефти – США, Великобритании, Канады и Австралии", – подчеркнул Галущенко.

В то же время, он напомнил, что в 2021 году Евросоюз уплатил России за энергоносители около 88 млрд евро. В частности, почти 70 млрд – за нефть и нефтепродукты. Военный бюджет России в том же году составил 62,5 млрд. евро.

"Кремль может полностью финансировать свой ВПК продажей энергоресурсов в Европу, и все равно еще останется пара десятков миллиардов на дополнительные вооружения. Сегодня эти деньги, воплощенные в самолетах, ракетах и танках, убивают украинцев и разрушают нашу страну", – заявил министр энергетики.

Экономическая правда