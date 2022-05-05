Британия ввела санкции против металлургической компании Evraz Абрамовича
Великобритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей компании Evraz, крупнейшим акционером которой является российский олигарх Роман Абрамович.
Об этом говорится в санкционном перечне, обновленном 5 мая.
Санкции подразумевают замораживание активов компании на территории Британии.
"Evraz plc является зарегистрированной в Великобритании холдинговой компанией, входящей в группу компаний по производству стали и горнодобывающей промышленности", - говорится в документе.
Evraz поддерживает правительство России путем ведения бизнеса в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в добывающем, транспортном и строительном секторах.
Также компания владеет и контролирует прямо или косвенно следующими дочерними предприятиями - АО "Евраз НТМК", ЧАО "Распадская", АО "Евраз ЗСМК", ОАО "Евразская объединенная угольная компания "Южкузбасуголь", и АО "Евраз Качканарский горничный", каждая из которых "осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях, имеющих стратегическое экономическое значение для правительства России".
Крупнейшие акционеры компании – миллиардер Роман Абрамович (28,64%) и структуры его партнеров – Александра Абрамова (Abiglaze Ltd, 19,32%) и Александра Фролова (Crosland Global Limited, 9,65%), согласно информации на сайте Evraz ( по состоянию на 16 февраля 2022 г.).
Сам Абрамович попал под санкции в марте и из-за них продает принадлежащий ему лондонский ФК "Челси".
"Металлургическая компания Evraz работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России".
Evraz plc производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в России. Это жизненно важное предприятие, поскольку Россия использует железные дороги для перемещения войск и их поставки на линию фронта в Украине", - говорится в заявлении британского правительства.
Замораживание активов означает, что ни один гражданин или компания Великобритании не может вести с ними бизнес, пояснили в правительстве.
"Основная деятельность Evraz plc находится в России, где она является ведущим работодателем.
Эти санкции еще больше подорвут финансовые резервы Путина и экономику и поддержат дальнейшее сопротивление Украины", - говорится в заявлении.
С момента вторжения РФ в Украину Британия ввела санкции против более 1000 физических лиц и более 100 предприятий.
Экономическая правда
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