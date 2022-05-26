Сделка продаже "Челси" закрыта: Абрамович больше не владеет клубом

Сделка по продаже английского ФК "Челси" американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли закрыта. С 2003 года клуб владел российский бизнесмен Роман Абрамович.

Об этом говорится в отчете о распределении акций от 26 мая, опубликованном на сайте Companies House (Регистрационной палаты Великобритании).

26 мая Министерство иностранных дел и министерство финансов Португалии разрешили российскому олигарху Роману Абрамовичу, имеющему португальское гражданство, продать футбольный клуб "Челси".

Разрешение Португалия дала вслед за гарантиями от британских властей, что деньги от продажи клуба будут использованы в гуманитарных целях и не принесут прямой или косвенной выгоды Абрамовичу. Португалия согласовала свое решение с Еврокомиссией.

Накануне сделку одобрило британское правительство, а до этого – правление Английской премьер-лиги.

В начале мая клуб сообщил, что Абрамович договорился о продаже.

Покупателями стала группа инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.

Сумма сделки составит 4,25 млрд фунтов стерлингов.

Так, из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов будет направлено на покупку акций клуба, эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.

Новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов в дополнительные инвестиции во благо клуба. Сюда входят инвестиции в стадион, Академию, женскую команду и финансирование фонда Челси.

Напоминаем:

Российский олигарх Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", получил разрешение британского правительства продать клуб.

Накануне Совет Английской Премьер-лиги одобрил продажу футбольного клуба Челси российского олигарха Романа Абрамовича новой группе собственников.

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович и правительство Великобритании нашли юридическое решение по долгу ФК "Челси" перед олигархом: это позволит продолжить процесс закрытия соглашения по продаже клуба.

7 мая футбольный клуб Челси подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович согласовал условия продажи новой группе собственников во главе с Тоддом Боэли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Ранее Абрамович официально объявил, что принял решение продать английский футбольный клуб Челси.

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Английская премьер-лига отстранила владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, против которого ввели санкции, от управления клубом.

Экономическая правда