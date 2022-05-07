Абрамович согласовал условия продажи Челси

Футбольный клуб Челси подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович согласовал условия продажи новой группе собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Об этом говорится в заявлении клуба

Так, из общей суммы инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.

А для перевода средств с замороженного банковского счета в Великобритании потребуется одобрение правительства страны.

Новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов в дополнительные инвестиции на благо клуба. Сюда входят инвестиции в стадион, Академию, женскую сборную, а также дальнейшее финансирование фонда Челси.

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.