Абрамович и правительство Британии уладили разногласия по продаже "Челси", сделку закроют до 31 мая – СМИ

Российский олигарх Роман Абрамович и правительство Великобритании нашли юридическое решение по долгу ФК "Челси" перед олигархом: это позволит продолжить процесс закрытия соглашения по продаже клуба.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Абрамович заявлял, что хочет списать долг в 1,5 млрд фунтов, выданный им клубу, но из-за наложенных на него санкций счета были заморожены, и это оказалось невозможным.

Позже в СМИ распространялась информация, что Абрамович хочет вернуть 1,5 млрд фунтов, которые он дал "Челси" в долг, однако его представитель это опроверг.

По данным Bloomberg, теперь юристы Абрамовича и британское правительство пришли к компромиссу по этому вопросу. В настоящее время бизнесмен и его юристы уверены, что британское правительство одобрит соглашение по продаже "Челси".

Агентство напоминает, что консорциум во главе с Тоддом Боэли заключил соглашение о покупке "Челси" за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов 7 мая.

Инвесторы должны получить разрешение на оформление сделки от АПЛ, а затем правительство Британии выдаст клубу новую лицензию, которая позволит осуществить продажу.

"Разрешение правительства на продажу также должно дать зеленый свет плану Абрамовича по передаче средств от продажи новому благотворительному фонду.

Бывшему исполнительному директору ЮНИСЕФ в Великобритании Майку Пенроузу поручено создать фонд для предоставления гуманитарной помощи, начиная с жертв войны в Украине", - пишет Bloomberg.

Срок действия временной правительственной лицензии "Челси" истекает 31 мая, и дата является дедлайном для закрытия соглашения.

Решение, найденное Абрамовичем и правительством Британии, позволяет успеть уладить все формальности до 31 мая.

Напомним:

7 мая футбольный клуб Челси подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович согласовал условия продажи новой группе собственников во главе с Тоддом Боэли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Ранее Абрамович официально объявил, что принял решение продать английский футбольный клуб Челси.

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Английская премьер-лига отстранила владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, против которого ввели санкции, от управления клубом.

Экономическая правда