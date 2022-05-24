Сделан еще один шаг к продаже Челси

Совет Английской Премьер-лиги одобрил продажу футбольного клуба Челси российского олигарха Романа Абрамовича новой группе собственников.

Об этом говорится в заявлении.

Там отметили, что провели специальный тест новых владельцев, а по всем потенциальным директорам необходимую проверку.

В совете лиги резюмировали, что покупка по-прежнему зависит от выдачи правительством необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки.

Напоминаем:

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович и правительство Великобритании нашли юридическое решение по долгу ФК "Челси" перед олигархом: это позволит продолжить процесс закрытия соглашения по продаже клуба.

7 мая футбольный клуб Челси подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович согласовал условия продажи новой группе собственников во главе с Тоддом Боэли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Ранее Абрамович официально объявил, что принял решение продать английский футбольный клуб Челси.

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Английская премьер-лига отстранила владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, против которого ввели санкции, от управления клубом.