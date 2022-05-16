Главное за день: бизнес VS Гетманцев, McDonald's продает бизнес в РФ

Про Альфа-банк. Суд наложил арест на активы кипрских компаний олигарха Михаила Фридмана на общую сумму более 12,4 млрд грн – этими компаниями Фридман и его бизнес владеет Альфа Банком.

Про Гетманцева. Украинские предприниматели обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно устранить Данила Гетманцева с должности секретаря Нацсовета Восстановления и налогового комитета Верховной Рады.

Он ответил, что готов к диалогу с предпринимателями.

Об экономической ситуации. В случае, если российская война против Украины продлится еще 3-4 месяца, для поддержки экономики могут потребоваться "болезненные меры", в частности – существенное повышение налогов.

О РФ. McDonald's принял решение о полном выходе из России и продаст свой бизнес в государстве-агрессоре после того, как в марте временно приостановил работу ресторанов.

Об эмбарго. Евросоюз допускает, что не сможет согласовать позиции всех стран по нефтяному эмбарго, которое должно войти в шестой пакет санкций блока против РФ за вторжение в Украину.