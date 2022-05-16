Гетманцев отреагировал на письмо бизнеса с просьбой его уволить: готов к диалогу

Секретарь Нацсовета по Восстановлению и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отреагировал на письмо представителей бизнеса, где они просит Зеленского отправить его в отставку.

Об этом он написал в соцсетях.

Гетманцев заявил, что является последовательным сторонником дерегуляции в сфере бизнеса, но "политика страны в сфере общественных денег - это постоянно компромисс между разными, время от времени противоречивыми интересами разных групп общества".

Он заявил, что всегда готов к диалогу и пригласил подписантов обращение на встречу в Комитете. "Гарантирую, что у них будет возможность донести лично как свои замечания, обвинения и видения и идеи", - резюмировал он.

Напоминаем:

Украинские предприниматели обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно отстранить Даниила Гетманцева с должности секретаря Нацсовета Восстановления и налогового комитета Верховной Рады.





