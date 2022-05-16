Марченко: "Если война продлится еще 3-4 месяца, могут понадобиться болезненные меры"

В случае, если российская война против Украины продлится еще 3-4 месяца, для поддержки экономики могут потребоваться "болезненные меры", в частности - существенное повышение налогов.

Об этом Министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью The Economist.

"Ситуация очень сложная, я не собираюсь умалять это", – говорит он. "Но мы можем с этим справиться".

Минфин прогнозирует 44% падения ВВП Украины в этом году, но даже такая оценка очень неопределенная, пока война продолжается.

Кроме того, украинский бюджет в военное время требует более 5 млрд долларов ежемесячно, и финансирование этой суммы удается найти через "печать" денег Нацбанком через покупку военных облигаций правительства, продажу военных ОВГЗ и международную помощь.

Но такое наполнение бюджета не устойчиво, признает Марченко. Он опасается, что если война продлится больше "три-четыре месяцев", понадобятся болезненные меры, предусматривающие огромное повышение налогов и резкое сокращение расходов.