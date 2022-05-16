Все разделы
Укр / Рус

Марченко: "Если война продлится еще 3-4 месяца, могут понадобиться болезненные меры"

Понедельник, 16 мая 2022, 14:23 - Дана Гордийчук
 

В случае, если российская война против Украины продлится еще 3-4 месяца, для поддержки экономики могут потребоваться "болезненные меры", в частности - существенное повышение налогов.

Об этом Министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью The Economist.

"Ситуация очень сложная, я не собираюсь умалять это", – говорит он. "Но мы можем с этим справиться".

Минфин прогнозирует 44% падения ВВП Украины в этом году, но даже такая оценка очень неопределенная, пока война продолжается.

Кроме того, украинский бюджет в военное время требует более 5 млрд долларов ежемесячно, и финансирование этой суммы удается найти через "печать" денег Нацбанком через покупку военных облигаций правительства, продажу военных ОВГЗ и международную помощь.

Но такое наполнение бюджета не устойчиво, признает Марченко. Он опасается, что если война продлится больше "три-четыре месяцев", понадобятся болезненные меры, предусматривающие огромное повышение налогов и резкое сокращение расходов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

бюджет финансы война
Материалы по теме
Где взять финансовые ресурсы для поддержки военной экономики и обороны 16 мая 2022, 13:27
Украине нужно $5 миллиардов ежемесячно: как наполнялся бюджет с 24 февраля 11 мая 2022, 13:22
Украина договорилась о поддержке в 10 миллиардов долларов, половина уже поступило 9 мая 2022, 11:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте