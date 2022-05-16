"Последовательный противник экономической свободы": бизнес просит Зеленского об отставке Гетманцева

Украинские предприниматели обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно отстранить Даниила Гетманцева с должности секретаря Нацсовета Восстановления и налогового комитета Верховной Рады.

Об этом говорится в обращении бизнеса к Зеленскому.

В письме предприниматели выразили "всестороннюю поддержку" Зеленскому в отстаивании интересов Украины.

В обращении говорится, что его цель - привлечь внимание президента к "катастрофическим ошибкам или сознательному разрушению экономики Украины со стороны некоторых действующих представителей власти".

Предприниматели говорят, что из-за войны 49% предприятий не работают (или почти остановлены), но за последний месяц перезапущена почти четверть малого и среднего бизнеса.

В то же время они подчеркивают на рисках для бизнеса, которые заставляют около 10% предпринимателей уже проводить релокацию за границу. В первую очередь, предприниматели заявляют об экономической неволе.

В обращении говорится, что Украина занимает 130 место в рейтинге экономической свободы, что является иллюстрацией непривлекательности страны для ведения бизнеса.

"Именно это мешает Украине совершить прорыв. Уплата налогов в Украине требует в 1,5 раза больше времени, чем в среднем в мире. Контрабанда, которая невозможна без "крышевания". А внедрение цифровой таможни странным образом проваливается", - отмечает бизнес.

"Вас пытаются убедить в необходимости поднимать налоги или увеличивать долю государства в экономике, чтобы увеличить обороноспособность или заботу о гражданах.

Но это либо сознательная ложь, либо роковая ошибка!", - говорится в обращении к Зеленскому.

Предприниматели заявляют, что системное (а не временное) снижение налогов, уменьшение государственного аппарата ускорит экономический рост - "суммарно государство будет получать больше налогов и бюджет будет достаточным для увеличения социальных стандартов и возможности государства беспокоиться о гражданах".

Предприниматели отмечают, что "олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода является глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев".

"Он является последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы, что делает нашу деятельность невозможной".

Научные труды и профессиональная деятельность г-на Гетманцева свидетельствуют, что он является активным сторонником марксистских, социалистических идей и советского образа жизни, противником рыночной экономики и связанных с ней прав и свобод, что идет в разрез интересам Украины.

Действия господина Гетманцева в должности главы Комитета наносят сокрушительный вред как экономике Украины, так и ее репутации", - говорится в письме.

Бизнес подчеркивает – недавние заявления Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели уже отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.

Предприниматели добавляют, что ключевая роль Гетманцева на должности секретаря Национального совета Восстановления в определении экономической политики, в том числе политики послевоенного восстановления, будет сдерживающим фактором как с точки зрения взаимодействия государства с малым и средним бизнесом, так и в отношениях с международными партнерами.

Бизнес просит Зеленского немедленно отстранить Гетманцева с должности секретаря Нацсовета Восстановления и налогового комитета Верховной Рады и назначить на эти должности людей, "делящих идеи прогресса, стремительного развития".

Предприниматели добавили, что готовы принять участие в создании и реализации плана возрождения и модернизации Украины.

Они призывают присоединяться к обращению: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXSHbXLPXKv-iiKBFlbTGDkwvPI8DP1SkuKWTN5r5w8Nv3og/viewform

Письмо, в частности, подписали от организаций: президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук, президент Союза украинских предпринимателей и сооснователь ГК "Новая почта" Вячеслав Климов, CEO и основатель бизнес-ассоциации "Украинский клуб недвижимости" Ольга Соловей.

А также – основатель Ajax Systems Александр Конотопский и основатель MacPaw Александр Косован и еще более 2000 человек, среди которых – основатели, владельцы и руководители бизнеса разного уровня, ФЛП, частные предприниматели, студенты.

Экономическая правда