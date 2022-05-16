В ЕС засомневались, смогут ли сейчас согласовать нефтяное эмбарго против РФ

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Евросоюз допускает, что не сможет согласовать позиции всех стран по нефтяному эмбарго, которое ожидаемо должно войти в шестой пакет санкций блока против РФ за вторжение в Украину.

Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречами министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, сообщает Financial Times.

Он отметил, что "объективной ситуацией" является то, что некоторые страны-члены больше зависят от российской нефти, чем другие, поскольку они не имеют выхода к морю и полагаются на трубопроводы из России.

Министры будут обсуждать ситуацию и попытаться разблокировать ситуацию, сказал он, однако предупредил, что "не может гарантировать, что это произойдет, потому что позиции достаточно сильны".

Препятствия в переговорах обусловлены, в частности, отказом Венгрии согласовать шестой пакет санкций ЕС, включавший эмбарго на российскую нефть. Официальные лица Еврокомиссии продолжают вести переговоры с Будапештом, а также Чехией и Словакией по специальным условиям, чтобы одобрить запрет импорта российской нефти в рамках нового санкционного пакета.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени накануне встречи в Брюсселе подчеркнул, что Кремлю необходимо дать "очень четкий сигнал", что цена, которую Россия заплатит за развязанную ею войну, будет расти дальше. "Нам нужно собраться и сделать это", – призвал он.

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Напоминаем:

Германия планирует прекратить импорт российской нефти на конец года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакета санкций.

Еще в конце прошлой недели Боррель выразил убеждение, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России, несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии.

Как сообщалось, отдельные страны Европейского Союза допускают отложение нефтяного эмбарго против России, чтобы не задерживать другие меры из шестого санкционного пакета – если не получится убедить Венгрию поддержать его в нынешнем виде.