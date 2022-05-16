McDonald's продает свой бизнес в РФ и начинает полный выход

McDonald's принял решение о полном выходе из России и продаст свой бизнес в государстве-агрессоре после того, как в марте временно приостановил работу ресторанов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald's к выводу, что продолжение владения бизнесом в России больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям McDonald's, – говорится в заявлении.

Отмечается, что компания продаст все свои рестораны в России местному покупателю. Но у этих ресторанов уже нет бренда McDonald's – ни названия, ни логотипа, ни меню. В то же время компания будет сохранять свои торговые марки в России.

До закрытия сделки McDonald's продолжит платить зарплату работникам и обеспечит их трудоустройство новым владельцем сети.

Компания работала на российском рынке более 30 лет и трудоустраивает 62 тысячи россиян.

Рестораны McDonald's в Украине остаются временно закрытыми, компания продолжает выплачивать полную заработную плату своим сотрудникам в стране.

В результате своего выхода из России компания зафиксирует расходы около 1,2-1,4 млрд долларов для списания своих чистых инвестиций на рынке

Напоминаем:

В начале марта McDonald's объявил, что временно закроет 850 ресторанов в России, спустя почти две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.