McDonald's продает свой бизнес в РФ и начинает полный выход
McDonald's принял решение о полном выходе из России и продаст свой бизнес в государстве-агрессоре после того, как в марте временно приостановил работу ресторанов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald's к выводу, что продолжение владения бизнесом в России больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям McDonald's, – говорится в заявлении.
Отмечается, что компания продаст все свои рестораны в России местному покупателю. Но у этих ресторанов уже нет бренда McDonald's – ни названия, ни логотипа, ни меню. В то же время компания будет сохранять свои торговые марки в России.
До закрытия сделки McDonald's продолжит платить зарплату работникам и обеспечит их трудоустройство новым владельцем сети.
Компания работала на российском рынке более 30 лет и трудоустраивает 62 тысячи россиян.
Рестораны McDonald's в Украине остаются временно закрытыми, компания продолжает выплачивать полную заработную плату своим сотрудникам в стране.
В результате своего выхода из России компания зафиксирует расходы около 1,2-1,4 млрд долларов для списания своих чистых инвестиций на рынке
Напоминаем:
В начале марта McDonald's объявил, что временно закроет 850 ресторанов в России, спустя почти две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.
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