Суд арестовал активы офшоров Фридмана и партнеров стоимостью 12 миллиардов

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Суд наложил арест на активы кипрских компаний олигарха Михаила Фридмана на общую сумму более 12,4 млрд грн – из-за этих компаний Фридман и его бизнес владеет Альфа Банком.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Так, при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора идет досудебное расследование уголовного производства по факту легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены через подконтрольные кипрские компании и принадлежащее им банковское учреждение, до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн.

Как ранее сообщала ЭП, речь идет об Альфа Банке и кипрских компаниях, через которые им владеет олигарх Михаил Фридман и его партнеры. Сам Фридман связь с делом отрицает и говорит, что "в полной мере осознает серьезность санкций и ему никогда не пришло бы в голову участвовать в авантюрах по выводу средств", рассказал он в комментарии Интерфакс-Украина.

Так, утверждает следствие, из-за схемы с фиктивными сделками, Фридман вместе с бизнес-партнерами пытались избежать возможных негативных последствий посредством наложения санкций и национализации активов. В БЭБ отмечают, что они вывели часть активов банковской системы Украины.

Ранее суд уже наложил арест почти на полмиллиарда гривен активов этих кипрских компаний. Пресс-служба Альфа-банка Украина в комментарии ЭП подтвердила, что по решению суда в рамках расследования Бюро экономической безопасности "средства на счетах компаний, о которых идет речь, временно заблокированы".

"Альфа-Банк работает в штатном режиме. Управление банком по-прежнему осуществляет Правление и Наблюдательный совет. Акционеры не участвуют в работе банка", – сообщали ранее в финучреждении.

Детективы БЭБ также установили, что оффшорная компания использует счет в ценных бумагах открытый в финансовом учреждении и есть основания полагать, что ценные бумаги на счете приобретены в результате фиктивных сделок, а потому являются вещественными доказательствами. Следовательно, решением суда был наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 12,4 млрд грн.

Как отмечается на сайте НБУ, из-за зарегистрированных на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

Напоминаем:

Российский олигарх Михаил Фридман отрицает обвинения правоохранителей о выводе из-за украинского Альфа-банка средств, на которые ранее был наложен арест.

По данным агентства Интерфакс-Украина, на счетах в банке, на которые был наложен арест, аккумулировались средства для дальнейшей выплаты по долговым обязательствам перед украинскими инвесторами – держателями бумаг.

Суд по ходатайству Офиса генпрокурора в конце апреля наложил арест на активы кипрских компаний российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров стоимостью 470 млн. грн на счетах в Альфа-банке.