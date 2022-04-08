Полусанкции от ЕС и банковский вопрос: итоги на экономическом фронте 8 апреля

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Зверства россиян в Буче, о которых мир узнал на прошлой неделе, не покидают жизнь украинцев и первых страниц мировых изданий. Лидеры Евросоюза, США, Британии, Японии и многих других стран открыто заявляют о преступлениях, совершаемых Россией, и призывают к их расследованию.

В пятницу россия совершила в Украине очередной акт терроризма, атаковав вокзал в Краматорске, из которого мирные жители эвакуировались подальше от российских оккупантов в попытках спасти свои жизни. По миру снова прокатилась волна глубокой озабоченности и призывов к ужесточению санкций.

Страны и бизнес отреагировали почти мгновенно. Первые – призывами и принятием новых санкций, а вторые – массовым разрывом связей с государством-террористом.

И хотя Евросоюз до сих пор не может договориться и перекрыть россии ее последний "спасательный круг" экономики, - энергоресурсы, весь мир наносит новые и новые удары и без того истощенной российской экономике.

Полусанкции ЕС и решительные японцы

После двухдневной встречи послы Евросоюза сумели договориться о пакете санкций, анонсированном в начале недели главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Одобренные санкции, несмотря на громкие осуждения устроенных россиянами зверств со стороны стран ЕС, так и не содержали главных пунктов, на которых настаивала Украина: полное отключение России от международной системы SWIFT и нефтегазовое эмбарго.

Доходы россии от экспорта энергоресурсов могут привести к наибольшему профициту текущего счета в этом году, что позволяет агрессору искусственно поддерживать курс рубля, который пока мало общего с рыночным. Но самое главное – эти средства в дальнейшем финансируют военную машину путина, которая продолжает убивать украинцев. Конкретно нефть и газ отвечают за половину русского экспорта и около 40% доходов бюджета.

В рамках нового пакета ЕС все же удалось договориться об эмбарго на российский уголь, который обойдется агрессору в 4 млрд евро ежегодно. Для сравнения, только с начала войны страны блока уплатили кремлю 35 млрд евро за энергоносители. Но, в конце концов, даже такие ограничения не вступят в действие немедленно, а только с августа 2022 года.

Пятый пакет санкций и другие, не менее критичные для России решения. ЕС коллективно отправили все российские корабли по направлению военного, и запретили судам под флагом России заходить в порты стран членов. Но блокадой назвать такой шаг нельзя, ведь у него немало исключений: сельскохозяйственная и пищевая продукция, гуманитарная помощь и энергетика. Помимо портов ЕС запрещает работу российских и белорусских автотранспортных операторов, но с такими же исключениями из правил.

В конце концов, больше финансового ущерба россии нанесет запрет на экспорт из ЕС реактивного топлива высокотехнологичной электроники и программного обеспечения на общую сумму 10 млрд евро. Кроме того, импортировать из России запрещается также древесине, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь, что будет стоить агрессору 5,5 млрд евро.

Скоординированно с США и Британией страны в один день внесли в санкционный список дочерей президента России Владимира Путина и дочерей главы местного МИД лаврова. США сообщили, что ввели санкции против российской алмазодобывающей компании "Алроса" и 28 дочерних предприятий АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Напоследок, Соединенные Штаты за подпись Байдена от того, чтобы ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, газ и уголь из России, а также лишить россию статуса наибольшего содействия, что позволит повысить пошлины на торговлю с агрессором.

В аналогичном направлении движется Япония – премьер-министр страны заявил, что Япония планирует запретить импорт российского угля из-за зверств России в ходе войны против Украины, хотя и зависит от РФ на 13% своего импорта.

Банковское комбо

Санкции ЕС коснулись также четырех ключевых российских банков, представляющих 23% рынка в российском банковском секторе. Ранее их уже отрезали от международной платежной системы SWIFT, а теперь они попадут под замораживание активов, и таким образом будут полностью отрезаны от рынков ЕС.

Между тем российский Сбербанк из-за санкций запрещает все переводы за границу в иностранной валюте, а бизнес-клиенты в РФ массово открывают счета в юанях через железный занавес, в Украине актуален вопрос того, что делать с активами российских, или же связанных с россиянами банков

Например, "МР Банк" и Проминвестбанк, дочери российских Сбербанка и ВЕБ.РФ, предлагают национализировать – соответствующее письмо Нацбанк направил правительству. По расчетам НБУ, в случае национализации активов этих банков в доход государства может поступить около 26 млрд. грн. Это активы в форме средств, ОВГЗ и депозитных сертификатов, рассказал в интервью ЭП председатель регулятор Кирилл Шевченко.

Кроме того, есть украинский Альфа-банк российского подсанкционного олигарха Михаила Фридмана. Все акционеры, ранее НБУ лишившие их права голоса в управлении банком, должны будут продать свои доли в этом финансовом учреждении. Ранее на российский Альфа банк Фридмана наложили санкции в США и Британии, однако они не распространяются на украинский банк.

Требования НБУ предопределены персональными санкциями против большинства акционеров украинского банка. В то же время, на уточняющий вопрос, возможна ли национализация банка в рамках принятого накануне закона о коллаборантах, Шевченко прямого ответа не дал.

Эффект вторичных санкций набирает обороты

Компании продолжают решительно выходить с российского рынка на фоне агрессии россии в Украине, а также из-за роста проблем с поставками.

В пятницу четыре компании расширили свой бойкот и сообщили о прекращении какой-либо деятельности в РФ: производитель компьютеров Acer, ИТ-компания EPAM Systems, производитель строительной техники Komatsu и производитель продуктов для выпечки Dr. Oetker.

Комацу и Dr. Oetker оставляют в России заводы, на которых суммарно работало более 500 сотрудников. EPAM хоть и закрывает российский офис, но перевозит его работников в Беларусь.

На ограничения бизнеса с россией влияют не только прямые санкции, но и вторичные, введенные США в последний день марта. Китайский производитель смартфонов и техники Huawei отправляет российских сотрудников в отпуск на месяц. За это время компания надеется определиться, какую продукцию она может реализовывать в стране-агрессоре, чтобы не попасть под действие вторичных санкций, например, за использование американских технологий. Скорее всего, таких случаев будет становиться все больше.