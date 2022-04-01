Рада схвалила закон про націоналізацію майна росіян та колаборантів

Верховна Рада на засіданні 1 квітня схвалила закон, що визначає порядок націоналізації майна, яке належить громадянам Росії та українцям, які публічно заперечують російсько-українську війну.

Про це повідомив нардеп та перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкт №7169, який підтримали 305 парламентарів.

Схвалений закон вносить зміни до раніше ухваленого закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" і фактично розширює його дію також на:

фізичних осіб – громадян РФ;

осіб, які не є громадянами Російської Федерації, але мають тісний зв'язок з агресором (мають місце проживання або займаються основною діяльністю);

юридичні особи (їхні філії, представництва), що працюють в Україні, але бенефіціаром яких є РФ;

Юрособи в Україні, у яких РФ володіє прямо чи опосередковано часткою в капіталі чи є засновником/бенефіціаром.

Крім того, під дію закону можуть потрапити фізичні чи юридичні особи незалежно від громадянства та місця проживання, які публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Націоналізувати також можна майно компаній та громадян, які підтримують встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної діяльності на території Російської Федерації в період дії воєнного стану в Україні.

Крім того, закон зазначає, що все націоналізоване майно не просто спрямують на користь держави Україна, а "в рахунок майбутньої репарації на користь України, яка зазнала агресії з боку Російської Федерації".

Детальніше про те, які саме активи держава може націоналізувати вже зараз та який бізнес в Україні належить росіянам читайте у публікації: Терористична держава має заплатити. Які активи РФ та росіян можна націоналізувати?

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать РФ чи держкомпаніям агресора.