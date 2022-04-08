Британія слідом за США оголосила про санкції проти дочок Путіна і дочки Лаврова

Велика Британія запровадила санкції проти дочок президента РФ Путіна та дочки глави МЗС РФ Лаврова.

Про це йдеться в оновленому санкційному списку Сполученого Королівства від 8 квітня.

У перелік, зокрема, додали, Тихонову Катерина Володимирівну, Воронцову Марію Володимирівну, які також відомі як Путіна Катерина Володимирівна та Путіна Марія Володимирівна.

Також у переліку - Вінокурова Катерина Сергіївна (у документі також фігурує як Лаврова Катерина Сергіївна).

Британські активи Тихонової, Воронцової та Вінокурової підлягають заморозці, їм також заборонено в'їзд на територію Британії.

"Розкішний спосіб життя найближчого оточення Кремля з сьогоднішнього дня стане додатковою метою, оскільки Велика Британія вводит санкції проти дочок президента Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Катерина Володимирівна Тихонова і Марія Володимирівна Воронцова, доньки президента Путіна, і Катерина Сергіївна Вінокурова, дочка міністра закордонних справ Сергія Лаврова, підпадають під заборону на в'їзд і заморожування активів", - йдеться у заяві британського уряду.

Зазначається, що Велика Британія узгодила ці санкції зі США, "що стало черговим проявом глобальної єдності у заходах проти незаконного вторгнення Росії в Україну".

25 березня Британія запровадила санкції щодо Поліни Ковальової, падчерки Сергія Лаврова.

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Нагадаємо:

Сполучені Штати разом із G7 та ЄС запроваджують нові санкції проти дочок президента РФ Путіна, найбільших банків РФ Альфа банку та Сбєрбанку, а також забороняють всі нові інвестиції в Росію.

Економічна правда