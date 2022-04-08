США запровадили санкції проти алмазної і суднобудівельних компаній РФ

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російської алмазодобувної компанії "Алроса" та 28 дочірніх підприємств АТ "Об’єднана суднобудівна корпорація" (ОСК).

Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

Так, під блокуючі санкції потрапила найбільша в світі алмазодобувна компанія "Алроса", яка відповідає за 90% видобутку алмазів у РФ.

При цьуому, угоди з групою "Алроса" мають бути завершені до 7 травня, а до 7 червня - з Alrosa USA, Inc, її підрозділом у США.

Також санкції запровадили щодо восьми членів ради директорів ОСК та 28 її дочірніх підприємств: Центральне морське конструкторське бюро "Алмаз", Балтійський завод, Суднобудівна компанія "Северная верфь", Кронштадтський морський завод, Невське проектно-конструкторське бюро, Центр судноремонту "Звездочка" та інші.

Загалом у списку 29 організацій.

"Ці санкції продовжуватимуть чинити тиск на ключові структури, які дозволяють і фінансують неспровоковану війну Росії проти України", – сказав Браян Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки.

"Ці дії, вжиті разом із Держдепартаментом та у координації з нашими союзниками та партнерами, відображають наші постійні зусилля щодо обмеження доступу Кремля до активів, ресурсів та секторів економіки, які є важливими для забезпечення та фінансування жорстокості Путіна", - додав Нельсон.

Серед 8 членів ради директорів ОСК, які потрапили під санкції, - голова ради директорів Георгій Полтавченко та її гендиректор Олексій Рахманов.

Мінфін США стверджує, що "ОСК –- російське державне підприємство, яке розробляє та будує більшість російських кораблів", багато з яких, ймовірно, беруть участь у війні проти України.

Вся американська власність тих, хто опинився у "чорному списку", блокується, а фізособам та компаніям США забороняються всі операції із нею.

США уже вводили обмеження щодо "Алроси" та ОСК. 7 квітня їх внесли до чорного списку повторно.

Економічна правда