Нацбанк пропонує націоналізувати активи Сбєрбанку та Промінвестбанку в Україні

Національний банк України запропонував уряду націоналізувати активи виведених з ринку "дочок" російських державних банків.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю ЕП.

"11 березня Нацбанк направив в Кабінет міністрів листа, в якому запропонував примусово вилучити фінансові активи Сбєрбанку росії та Промінвестбанку", – повідомив він.

За розрахунками НБУ, у разі націоналізації активів цих банків у дохід держави може надійти близько 26 млрд грн. Це активи у формі коштів, ОВДП та депозитних сертифікатів.

Водночас Шевченко підкреслив, що вкладники цих банків безумовно мають отримати виплати в межах гарантованої державою суми (200 тис грн на момент, коли банки виводилися з ринку).

Голова НБУ Кирило Шевченко: Економіка почала пристосовуватися до війни

Нагадауємо:

25 лютого Нацбанк ухвалив рішення анулювати ліцензії та ліквідувати "МР Банк" (раніше Сбєрбанк) та Промінвестбанк. Ці банківські установи перебували під контролем Російської Федерації.