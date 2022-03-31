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США ввели вторинні санкції проти РФ та виключили з переліку банк Ozon

Четвер, 31 березня 2022, 17:19 - Дана Гордійчук

Сполучені Штати запровадили вторинні санкції проти компаній, які не зареєстровані в РФ, але можуть допомагати агресору ухилятися від санкцій.

Про це йдеться у документі на сайті Міністерства фінансів США.

Обмеження наклали на юридичних осіб, які зареєстровані у Сінгапурі, на Мальті, у Британії, Іспанії та інших. Переважно вони пов’язані з науковими розробками та технологіями.

Усього до санкційного переліку додали 21 компанію, яка зареєстрована як в РФ, так і за її межами.

Крім того, з-під санкцій виведено банк Ozon, який туди потрапив за зв’язок із підсанкційним Совкомбанком.

Нагадуємо:

Сполучені Штати погрожують санкціями тим фізичним та юридичним особам, які сприяють уникненню Росією санкцій країн Заходу.

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