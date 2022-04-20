Парад "поражения" от Китая и Германии: итоги экономического фронта 20 апреля

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На протяжении многих лет Россия заинтересовала крупные европейские страны дешевыми энергоресурсами, а их политиков — пенсионными планами в виде должностей в связанных с Газпромом компаниях.

Целенаправленная политика подкупа обернулась для Европы высоким уровнем зависимости от российских нефти и газа, отказаться от которых задача не из легких.

Едва ли не самой зависимой от энергоресурсов из России стала Германия, которая до последнего пыталась сдерживать санкционное давление на Москву за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, а также лоббировала постройку трубопровода "Северный поток-2". Именно Германия была едва ли не самым большим "козырем" РФ в Евросоюзе. И похоже, что сейчас этот "козырь" играет против Кремля.

В ответ на военную агрессию против Украины Кремль начал терять точки опоры на энергетическом рынке, а из-за жестких санкций Запада — в финансовом секторе. Какими были провалы экономики России 20 апреля?

Утрата крупнейшего рынка Европы

Германия — самая большая экономика Европы и, соответственно, самый большой рынок сбыта российских энергоресурсов. До войны Москва строила планы по увеличению своего энергетического воздействия на Берлин. В частности, благодаря отказу Германии от атомной энергетики и переходу на более активное потребление газа как "транзитного" ресурса.

Однако вероломное нападение России на Украину 24 февраля этого года навсегда разрушило эти планы. Сначала Германия полностью отказалась от строительства "Северного потока-2", а от будущих планов наращивать потребление российского газа. Однако с каждым днем войны позиция Германии по отношению к России становилась еще более жесткой.

20 апреля министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ планирует полностью отказаться от российской нефти уже в 2022 году, а также планирует отказаться от российского газа.

"Мы сократим нефть вдвое к лету и будем на уровне 0 до конца года, за этим последует и газ в рамках общей европейской дорожной карты, потому что наш общий выход, полный выход ЕС – это наша общая сила", — заявила она после пресс-конференции в Риге.

Около четверти всего импорта нефти в Германию сейчас обеспечивает Россия, хотя еще до начала активной фазы войны доля российской нефти составляла 35%.

Однако даже без официального отказа от российской нефти на уровне правительств, спрос на нее с каждой неделей уменьшается. Так, объемы экспорта российской нефти за неделю, закончившуюся 15 апреля, упали сразу на 25%.

По нынешним ставкам экспортной пошлины на сырую нефть, такие недельные поставки принесут Кремлю около 181 млн долл., что на 60 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Китай не поможет

На финансовом фронте Россию также постигло основание. Китайская платежная система UnionPay, которая единственной из интернациональных платежных систем осталась работать в России, отказывается сотрудничать с подсанкционными русскими банками.

После выхода с российского рынка Visa и Mastercard крупные российские банки начали переходить на выпуск именно китайских платежных карт. Хотя и с ними россиянам не всегда удавалось рассчитываться в зарубежных интернет магазинах или покупать западные сервисы.

Сейчас даже UnionPay не хочет брать на себя риск сотрудничества с российскими банками, против которых ввели блокирующие санкции, ведь такое сотрудничество может нанести китайской компании больше убытков, чем прибыли.

В настоящее время UnionPay отказался сотрудничать с российским Сбербанком, Альфа-банком банком Открытие и ВТБ. "Промсвязьбанк, выпускавший карты UnionPay ранее, уже прекратил это делать.

Три источника российского "РБК" в банках утверждают, что эти кредитные организации не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений самой платежной системы. Еще два объясняют, что UnionPay поставила переговоры на паузу без объяснения причин.

Без миндального молока и японских телевизоров

Россия продолжает признавать экономические проблемы в результате войны в Украине, хотя, кажется, несколько оптимистично. Так, российские власти сегодня заявили, что 98 тысяч работников отправлены в простой вместе с производствами и бизнесами. В то же время в Financial Times подсчитали, что только работников иностранных компаний, которые находятся в простое из-за приостановки деятельности в России, насчитывается около 200 тысяч.

Конечно, бывают обидные случаи возобновления деятельности, как это временно сделал немецкий производитель автомобильных шин Continental. Но большинство компаний, которые до этого только ограничивали свою деятельность в РФ, сейчас уходят из страны полностью.

К примеру, британская табачная компания Imperial Brands уже передала свой российский бизнес российскому инвестору. В компании работало около 1500 сотрудников. И это только прямые рабочие места.

Выход компаний с рынка влечет и риски для тех бизнесов и сервисов, которые были с ними связаны. Например, Danone наконец-то официально остановила инвестиции и импорт минеральной воды Evian и растительной молочной продукции Alpro, а Toshiba остановила прием заказов и инвестиции. Это означает, что в первом случае проблемы могут начаться у технологов и поставщиков. Во втором – не менее у дилеров техники, у которых и без этого запасов хватает только до лета.

Кроме рабочих мест с выходом компаний, российские потребители теряют и привычные товары. Только сегодня с полок магазинов в России пропадут 12 известных брендов.

Постепенно связи со страной-агрессором разрывают и энергетические компании. Британская Shell, ранее прекратившая импорт и свое участие в российских проектах, отзывает из последних своих сотрудников, а крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Японии Eneos Holdings прекращает импорт российской нефти.