Toshiba остановила прием заказов и инвестиции в Россию
Среда, 20 апреля 2022, 09:39 -
Японская корпорация Toshiba объявила об остановке приема заказов и инвестиций в Россию.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и выражаем огромное соболезнование жертвам этого конфликта. Toshiba Group продолжит следить за ситуацией и надеется на скорейшее прекращение конфликта", – говорится в сообщении.
В компании добавили, что Toshiba Group пожертвует 100 миллионов иен Верховному комиссару ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform "для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим".
Экономическая правда
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