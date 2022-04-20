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Toshiba остановила прием заказов и инвестиции в Россию

Среда, 20 апреля 2022, 09:39 - Cергей Мельник
 
Shoko Takayasu/Bloomberg via Getty Images

Японская корпорация Toshiba объявила об остановке приема заказов и инвестиций в Россию.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и выражаем огромное соболезнование жертвам этого конфликта. Toshiba Group продолжит следить за ситуацией и надеется на скорейшее прекращение конфликта", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что Toshiba Group пожертвует 100 миллионов иен Верховному комиссару ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform "для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим".

Экономическая правда

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Toshiba Япония Россия инвестиции
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