Германия до конца года откажется от российской нефти, а затем и от газа – министр

Германия "до начала лета" собирается наполовину снизить импорт российской нефти и до конца года довести его до нуля, а затем это каснется и газа.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции со своими балтийскими коллегами в Риге, пишет Reuters.

"Я говорю здесь четко и недвусмысленно: да, Германия тоже полностью прекращает импорт российских энергоносителей", – заявила Бербок.

"Мы сократим нефть вдвое к лету и будем на уровне 0 до конца года, за этим последует и газ в рамках общей европейской дорожной карты, потому что наш общий выход, полный выход ЕС – это наша общая сила", - добавила она.

Напомним:

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия может прекратить импорт российской нефти до конца года, а газа – в 2024 году.

Российская нефть в настоящее время составляет 25% немецкого импорта по сравнению с 35% к началу Россией войны против Украины, а импорт газа сократился до 40% с 55%. Импорт российского угля снизился до 25% с 50% до вторжения.

Экономическая правда