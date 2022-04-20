Производитель табачной продукции Imperial Brands передал бизнес в РФ неназванным российским инвесторам

Британская табачная компания Imperial Brands (ранее – Imperial Tobacco Group, бренды Winston, West, Davidoff) передала бизнес в РФ российским инвесторам. Новый собственник и сумма сделки не разглашаются.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Сегодня Imperial Brands объявляет о передаче своего российского бизнеса инвесторам, базирующимся в России, при условии завершения регистрации соглашения в местных органах власти, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время.

Эта транзакция согласуется с нашим ранее объявленным намерением избавиться от всех наших активов при их непрерывной работе, чтобы обеспечить наилучший результат для наших 1000 российских коллег.

Деятельность Imperial включает в себя продажи и маркетинг, а также фабрику в Волгограде", - говорится в заявлении.

"Мы продолжаем поддерживать наших украинских коллег и их семьи, в том числе транспортом и жильем, чтобы они могли покинуть районы, наиболее пострадавшие от войны, и оказываем помощь в переселении тем, кто покинул Украину", - добавили в Imperial Brands.

В компании отметили, что в 21 финансовом году Россия и Украина составили в общей сложности около 2% чистого дохода и 0,5% скорректированной операционной прибыли.

"Кроме того, мы оцениваем безналичное списание около 225 миллионов фунтов стерлингов для этой транзакции, что, как мы ожидаем, будет рассматриваться как статья корректировки", – резюмировали в компании.

Напомним:

9 марта британская компания Imperial Tobacco первой из крупных табачных компаний заявила о приостановке всех продаж и производства в России.

Позже Imperial Tobacco заявила, что передает свои активы и операции на российском рынке местному юрлицу.

Экономическая правда