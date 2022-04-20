Производитель табачной продукции Imperial Brands передал бизнес в РФ неназванным российским инвесторам
Британская табачная компания Imperial Brands (ранее – Imperial Tobacco Group, бренды Winston, West, Davidoff) передала бизнес в РФ российским инвесторам. Новый собственник и сумма сделки не разглашаются.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Сегодня Imperial Brands объявляет о передаче своего российского бизнеса инвесторам, базирующимся в России, при условии завершения регистрации соглашения в местных органах власти, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время.
Эта транзакция согласуется с нашим ранее объявленным намерением избавиться от всех наших активов при их непрерывной работе, чтобы обеспечить наилучший результат для наших 1000 российских коллег.
Деятельность Imperial включает в себя продажи и маркетинг, а также фабрику в Волгограде", - говорится в заявлении.
"Мы продолжаем поддерживать наших украинских коллег и их семьи, в том числе транспортом и жильем, чтобы они могли покинуть районы, наиболее пострадавшие от войны, и оказываем помощь в переселении тем, кто покинул Украину", - добавили в Imperial Brands.
В компании отметили, что в 21 финансовом году Россия и Украина составили в общей сложности около 2% чистого дохода и 0,5% скорректированной операционной прибыли.
"Кроме того, мы оцениваем безналичное списание около 225 миллионов фунтов стерлингов для этой транзакции, что, как мы ожидаем, будет рассматриваться как статья корректировки", – резюмировали в компании.
Напомним:
9 марта британская компания Imperial Tobacco первой из крупных табачных компаний заявила о приостановке всех продаж и производства в России.
Позже Imperial Tobacco заявила, что передает свои активы и операции на российском рынке местному юрлицу.
Экономическая правда
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