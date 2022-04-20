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Danone прекращает новые инвестиции и импорт в РФ продукции под брендами Evian и Alpro

Среда, 20 апреля 2022, 11:08 - Алексей Павлыш

Французская компания по производству продуктов питания Danone прекратила импорт в РФ минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за 1 квартал 2022 года.

"Danone без сомнения осуждает продолжающуюся в Украине войну.

Danone решил существенно адаптировать свою деятельность в России путем:

  • переориентации своего портфеля на основные молочные продукты, детское и медицинское питание и прекращение любого импорта продукции Evian и Alpro;
  • прекращение всех новых инвестиций, включая рекламу, развитие бренда.

Danone не берет из России наличные деньги, дивиденды или прибыль и передает любую прибыль, полученную в стране, на организации гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

Экономическая правда

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