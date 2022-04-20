Continental возобновил производство шин в Калуге

Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Немецкий производитель автомобильных шин Continental временно возобновил производство на заводе в российской Калуге.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В заявлении говорится, что такой шаг компания предприняла, опасаясь "уголовно-правовых последствий" в случае неисполнения обязательств.

"Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от удовлетворения местного спроса", — заявили в компании.

С какими обвинениями может потенциально столкнуться руководство компании в России, в заявлении не сказано.

Российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental. Также о приостановке работы сообщили производитель шин Pirelli. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России.